El petróleo cae casi un 40% desde sus máximos y borra toda la subida provocada por la guerra en Oriente Medio

La guerra disparó el petróleo. El mercado, al menos por ahora, ha hecho justo lo contrario. El barril de Brent, la referencia utilizada en Europa, ha borrado prácticamente toda la subida acumulada durante la escalada militar en Oriente Medio con la guerra en Irán y vuelve a moverse en niveles similares a los registrados antes del conflicto. Tras alcanzar máximos cercanos a los 118 dólares por barril en los momentos de mayor tensión, la cotización se sitúa ahora en torno a los 72 dólares, lo que supone una caída cercana al 40%.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo.

El movimiento ha sorprendido por su intensidad, especialmente después de meses marcados por la incertidumbre geopolítica y el temor a posibles interrupciones en una de las regiones más importantes del mundo para el suministro energético. La explicación, sin embargo, está menos relacionada con el conflicto en sí que con lo que el mercado teme que pueda ocurrir a partir de ahora.

El riesgo sobre el suministro pierde fuerza

Durante las semanas más tensas de la guerra, los inversores llegaron a descontar escenarios de gran impacto para el mercado energético mundial. Entre ellos, una posible interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo comercializado en el planeta.

La reciente desescalada entre Estados Unidos e Irán, junto con la reapertura de Ormuz y la ausencia de daños relevantes en las infraestructuras energéticas de la región, han contribuido a reducir de forma notable esa prima de riesgo geopolítica.

En otras palabras, el mercado incorporó durante los momentos más delicados un sobreprecio asociado al miedo a una crisis de suministro. A medida que ese escenario pierde probabilidad, también desaparece parte de ese sobrecoste.

Diversos análisis publicados por organismos especializados y medios internacionales apuntan además a que la oferta mundial continúa siendo suficiente para atender la demanda prevista, lo que también ha ayudado a contener los precios.

De los máximos de la guerra a los precios previos al conflicto

La evolución de los últimos meses refleja con claridad ese cambio de percepción. Cuando estalló el conflicto, el petróleo reaccionó con fuertes subidas ante el riesgo de una escalada regional. Sin embargo, conforme avanzaron las semanas y el mercado comprobó que no se producían interrupciones graves en el flujo de crudo, las cotizaciones comenzaron a corregir.

El resultado es que el Brent vuelve a situarse en niveles similares a los que registraba antes de la guerra, borrando en gran medida el impacto que el conflicto había tenido sobre los precios energéticos.

¿Puede afectar a los consumidores?

La caída del petróleo no implica automáticamente una rebaja inmediata en los carburantes. El precio que pagan los conductores depende también de otros factores, como los impuestos, los costes de distribución, la evolución del dólar o las estrategias de compra de las compañías energéticas.

No obstante, la corrección del Brent sí elimina una de las principales presiones alcistas que habían aparecido durante los meses de mayor incertidumbre.

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Por ahora, el mensaje que envía el mercado deja claro que el escenario de una crisis energética global derivada de la guerra parece mucho menos probable que hace apenas unas semanas. Y esa percepción se está reflejando con fuerza en el precio del petróleo.