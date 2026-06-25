Eloi Planes: "El legado familiar pesa, pero es lo que da sentido al proyecto"

Eloi Planes Corts (Barcelona, 1969) concentra en su agenda más responsabilidades de las que suelen corresponder a un solo directivo. Es presidente ejecutivo de Fluidra, el grupo catalán de equipamiento de piscinas que cotiza en el Ibex 35; preside la Fundació Catalunya Cultura; ocupa la vicepresidencia primera de la Cambra de Comerç de Barcelona, cargo desde donde dirige el Observatorio de la Transición Hídrica. El 13 de mayo de 2026 asumió además la presidencia del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), organización que agrupa a las grandes sagas empresariales españolas.

Planes fue el protagonista del tercero de los Encuentros Editoriales de Actualidad, un foro de debate impulsado por el Comité Editorial de EL PERIÓDICO con la colaboración de Barcelona Serveis Municipals (BSM) y que tiene lugar una vez al mes en los restaurantes del Port Olímpic de Barcelona. Junto a él compartieron mesa y debate, entre otros, Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica y presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO; Gemma Martínez, directora de EL PERIÓDICO; Joan Tapia, colaborador de EL PERIÓDICO; Marta Labata, CEO BSM; Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura; Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política y secretaria del Comité Editorial; Carme Poveda, directora de Análisis Económico de la Cambra de Comerç de Barcelona; Andreu Claret, periodista y escritor; Alex Sàlmon, director del suplemento ABRIL de EL PERIODICO y Josep Cuní, periodista.

En la mesa del restaurante Tribut, Planes fue muy explícito sobre el alcance y los límites de su nueva responsabilidad al frente del IEF, un cargo que, según los estatutos de la entidad, dura dos años y no es prorrogable. "Básicamente, soy un enlace entre los que se van y los que vienen, e intento mejorar el proyecto antes del traspaso. Cojo algo que creo que está muy bien organizado e intento llevarlo un poco más allá, para dárselo a otro que continúe".

El nuevo presidente identificó dos retos estructurales que, a su juicio, debe afrontar el Instituto. El primero, el relevo generacional. A su entender, garantizar la continuidad de las empresas familiares de una generación a otra es "uno de los grandes retos" del tejido empresarial español, junto a la necesidad de un entorno legal y fiscal estable que favorezca esa continuidad. En segundo lugar, la necesidad de "salir a hablar". "La empresa familiar debe formar parte del debate público. Si representamos más del 70% del tejido empresarial y si suponemos más del 60% del PIB, tenemos que hacernos entender". De este modo, reivindicó "alzar la voz", no para hacer ruido, sino para liderar y hacer propuestas en cuestiones "de país" como la competitividad industrial.

Encuentros Editoriales de Actualidad en el restaurante Tribut del Port Olímpic de Barcelona. / Jordi Otix

Sus prioridades

En este contexto, Planes adelantó que su hoja de ruta en el IEF pasa por reforzar la dimensión y la proyección europea del Instituto —"hay que ir a buscar ese eje europeo, y como no hay nadie que lo pueda organizar, lo organizamos nosotros"— y por dar mayor protagonismo a la generación más joven, vinculada al Fórum Familiar de Jóvenes, el espacio de relevo generacional de la organización, del que se mostró especialmente orgulloso.

También avanzó cambios en la gobernanza interna inspirados en el modelo aplicado ya por su antecesor, Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, y anunció su intención de nombrar dos vicepresidentes, uno de los cuales podría ser su sucesor al frente del Instituto, reforzando así la continuidad entre mandatos.

Para enmarcar la magnitud de lo que está en juego, Planes ofreció cifras concretas. "Cuando hablas de empresa familiar no estás hablando de un sector, estás hablando de la economía. Estamos hablando de aproximadamente el 90% de las empresas privadas, de en torno al 70% de los empleados y de un Valor Añadido Bruto (VAB) que supera el 60%, incluso ronda el 70% según cómo se cuente". Además, subrayó como una singularidad la estructura del Instituto, que combina 18 asociaciones territoriales con un núcleo de un centenar de las mayores compañías familiares del país y no tiene equivalente en ningún otro país, lo que —según defendió— otorga a España una legitimidad que debería aprovecharse más en foros europeos.

Cuatro socios y un ingeniero, una historia de éxito

Gran parte de la conversación se centró en la trayectoria empresarial de Fluidra, que Eloi Planes relató con detalle como una de las grandes historias de éxito de empresa familiar. La CEO de BSM, Marta Labata, destacó que la multinacional catalana es un referente por su gran gobierno corporativo, su liderazgo y atracción de talento, por su identidad cultural y consistencia, la innovación constante y por su aportación de valor.

La compañía nació en 1969 cuando un socio constructor detectó que España importaba productos de piscinas del extranjero y propuso fabricarlos aquí. Contrató a un ingeniero —el padre de Eloi Planes— para desarrollarlos. "Esto es como una serie de Netflix: si la primera temporada es mala, no hay segunda ni tercera temporada. Pero la primera temporada fue buena", bromeó.

En 2007, Fluidra debutó en bolsa meses antes del estallido de la crisis financiera, entonces bajo el nombre comercial de Aquaria. En palabras de Planes, fue "un choque cultural potente", que supuso pasar de una empresa familiar discreta y poco habituada a comunicar a tener que rendir cuentas públicamente en plena tormenta financiera global. Aquel proceso llevó también a profesionalizar el consejo de administración con consejeros independientes para acompañar la expansión internacional del grupo.

Planes se incorporó a Fluidra a finales de los noventa cuando la compañía facturaba 150 millones, y la ha visto crecer hasta los 2.200 millones de euros de facturación. "El legado de una empresa familiar pesa. En cada decisión tienes que preguntarte qué conservas de lo que te han dejado y qué aportas para dejar algo mejor. Es un ejercicio que tensiona, pero que es necesario, da sentido al proyecto", argumentó.

Preguntado por los factores que explican que cuatro familias, ya en su segunda generación, hayan logrado mantenerse unidas en el accionariado durante más de cinco décadas, Planes citó tres elementos clave: visión compartida desde el origen, liderazgo aceptado por todos y paciencia en la toma de decisiones. "Fluidra ha tenido tiempo y ha sabido administrarlo", resumió, anteponiendo siempre "el proyecto empresarial al familiar."

Albert Sáez, director geneal de contenidos de Prensa Ibérica y presidente del Comitè Editorial d’EL PERIÓDICO saluda a Eloi Planes, presidente de Fluidra, del Institut de l'Empresa Familiar y de la Fundació Catalunya Cultura a su llegada a los Encuentros Editoriales de Actualidad en el restaurante Tribut. / Jordi Otix

Los retos de la cultura

Desde 2018, junto a Maite Esteve, lidera la Fundació Catalunya Cultura, creada en 2013 por empresarios catalanes para apoyar proyectos culturales. Según indicó Planes, la entidad actúa sobre tres ejes: acompaña proyectos mediante un programa de selección, amplía la base de empresas sensibilizadas con la cultura y mejora el entorno competitivo, impulsando la Ley de Mecenazgo.

Planes y Esteve defendieron que la cultura es "el talento de un país" y advirtieron que, sin recursos, ese talento se pierde, ligando la inversión cultural a la retención de jóvenes. Sostuvieron que las nuevas generaciones exigen empresas con valores y arraigo, y que las que invierten en cultura "son más felices", aunque eso no figure en un Excel.

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Una visita a Francia, donde se reunieron con la ministra de Cultura, les mostró el modelo a seguir: una ley de mecenazgo acompañada de pedagogía “pueblo a pueblo, territorio a territorio” para multiplicar resultados. Por eso el tramo catalán de la futura ley prevé un Consejo de Mecenazgo Nacional para combatir la connotación fiscal negativa y recuperar el orgullo histórico ligado a obras como la Sagrada Família, el Palau de la Música o el Liceu. La tramitación en el Parlament se ha pedido por vía de urgencia y con comparecencias por escrito para aprobarla antes de fin de año o, como muy tarde, a principios del próximo.