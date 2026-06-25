La eléctrica de José Elías lanza una OPA voluntaria sobre la noruega Elmera por cerca de 404 millones

Audax, la eléctrica del empresario José Elías, ha anunciado este jueves su intención de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria, en efectivo, sobre el 100% de las acciones en circulación del grupo energético noruego Elmera por cerca de 404 millones de euros.

En concreto, la energética española ofrecerá 41,2 coronas noruegas por cada acción de Elmera, equivalentes a 3,70 euros por título, lo que supone una prima del 39,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía noruega.

El precio ofertado supone además una prima del 38,5% sobre el precio medio ponderado por volumen, ajustado por dividendos, de los últimos 30 días; del 33,4% sobre el precio medio ponderado de los últimos 60 días, y del 31,4% sobre el precio medio ponderado de los últimos 90 días.

Elmera, que cotiza en la Bolsa de Oslo, es uno de los principales comercializadores de energía en los países nórdicos. Con sede en Bergen (Noruega) y operaciones en Noruega, Suecia y Finlandia, el grupo presta servicio a más de 900.000 puntos y suministra aproximadamente 16 teravatio por hora (TWh) al año.

Además, Elmera ofrece servicios de telefonía móvil, soluciones vinculadas al sector energético y servicios de facturación, ha informado en un comunicado el grupo español.

La presentación de la oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que se obtenga acceso y se complete satisfactoriamente una revisión de 'due diligence' confirmatoria del grupo Elmera por parte de Audax y de sus fuentes de financiación.

Aceptación mínima del 66,7%

También está condicionada a un nivel mínimo de aceptación de, al menos, el 66,7% de las acciones y derechos de voto emitidos y en circulación de Elmera. De momento, accionistas de Elmera que representan aproximadamente el 43,3% del capital social de la sociedad noruega han confirmado su apoyo a la operación, así como su intención de aceptar la oferta en caso de que se materialice los términos establecidos.

Entre dichos accionistas se encuentran fondos gestionados por Nordea Investment Management, titular del 15,1% de las acciones; fondos gestionados por Odin Forvaltning (5,1%); fondos gestionados por Storebrand (5%); fondos gestionados por Holberg (4,2%); fondos gestionados por Alfred Berg Kapitalforvaltning (4,1%); acciones titularidad de Varner Equities (4,1%), y fondos gestionados por Arctic (3,3%).

Asimismo, estos accionistas han instado al consejo de administración de Elmera a facilitar el proceso de 'due diligence' solicitado por la compañía española. Aunque el objetivo de Audax es adquirir el 100% de Elmera, la española también considera que alcanzar una participación mayoritaria tendría "un claro encaje estratégico".

Ganar escala

Con este anuncio, la compañía con sede en Badalona busca que los accionistas de la empresa noruega puedan valorar la propuesta de forma "transparente", al tiempo que mantiene su voluntad de colaborar con el consejo de administración para avanzar en el proceso y permitir materializar el valor de su participación "a un nivel atractivo".

Según ha destacado Audax, esta operación responde a una "lógica industrial clara" orientada a ganar escala, consolidar a Audax como un actor energético relevante en Europa y combinar capacidades complementarias para construir una compañía "con mayor tracción internacional".

"La entrada en Elmera permitiría reforzar la diversificación geográfica del grupo, reducir su exposición a riesgos específicos de mercado, precio o regulación y acelerar su presencia en los países nórdicos, una región estratégica por su alto nivel de electrificación, menor dependencia del gas y amplio recorrido en servicios energéticos", ha subrayado la empresa española.

Para Audax, Elmera representa una plataforma local de referencia en los países nórdicos, con una posición relevante en el mercado, una amplia base de clientes, y con un perfil que va "más allá" del suministro eléctrico tradicional, pues la empresa noruega tiene una presencia destacada también en el área de las telecomunicaciones.

"Audax puede acompañar el crecimiento futuro de Elmera aportando escala, capacidad financiera, experiencia de ejecución y una red de alianzas estratégicas internacionales", ha defendido la empresa española, que ha recordado que recientemente llevó a cabo una emisión de bonos de 350 millones de euros para reforzar su perfil financiero y mejorar su capacidad para abordar nuevas oportunidades de crecimiento.

La española considera que la unión de ambas empresas daría lugar a una plataforma energética europea "más diversificada, con mayor capacidad para desarrollar soluciones multiservicio y capturar oportunidades de crecimiento a largo plazo".

"Esta operación refleja nuestra confianza en la solidez de Elmera y en la capacidad de su equipo gestor. Nuestra intención es apoyar y acelerar su crecimiento aportando nuevas capacidades en tecnología, gestión energética y desarrollo de soluciones para clientes, así como una oferta comercial más amplia basada en nuestra experiencia europea. Queremos hacerlo combinando la fortaleza local de Elmera con la experiencia de internacional de Audax, preservando al mismo tiempo su identidad local, sus marcas y su autonomía operativa", ha explicado Óscar Santos, director general de Audax.