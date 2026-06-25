Los cuatro retos de Armengol en el Sabadell

El reciente adiós de César González-Bueno al Banc Sabadell llegó en un momento en que su figura, ya popular desde la exitosa defensa de la opa, quedó elevada a la categoría de mito. En los pasillos del banco se destacaba que el ejecutivo había anunciado su marcha cuando el banco tenía por delante unos años que para su consejero delegado iban a ser plácidos: buena tendencia económica, banco saneado y dos o tres años a la vista de una cierta bonanza.

Será su sucesor, Marc Armengol, quien viva este momento. Y pese a un contexto donde el viento parece soplar a favor, el desembarco de este joven ejecutivo (nació en Barcelona en 1976) llega de la mano de cuatro retos a corto plazo en que deberá demostrar su valía.

El primero de ellos es el mismo que obsesiona a la práctica totalidad de las cotizadas: el precio de la acción. El Banc Sabadell ha vivido años de esplendor en este campo, saltando de los 26 céntimos por acción de finales de 2020 a los 3,50 a finales del 2026. Pero lo cierto es que ese nivel venía ‘dopado’ por el ‘superdividendo’ que debía abonar la entidad a cuenta de la venta de su filial británica, TSB, en la que se convirtió en su bomba H contra la opa del BBVA. Dicho dividendo se abonó el pasado 29 de mayo y tuvo el efecto esperado: tras entregar a los accionistas un 15% de sus recursos, la entidad cayó un 15% en bolsa. Se produjo el ajuste previsto y en un solo día los títulos pasaban de cotizar a 3,44 euros a hacerlo a 2,91.

Desde la entidad catalana recordaban ante este bache de cotización que el 90% de los analistas recomiendan comprar o mantener las acciones del Sabadell, y que le otorgaban un precio objetivo superior a los 3,70 euros. Esa revalorización es el horizonte de Armengol en su desembarco en el banco, y en los últimos días se observan síntomas de subidas: este mismo miércoles, los títulos valían 3,10 euros.

De la mano del reto del precio de la acción llega una segunda cuestión, que es si Armengol logra convencer a los inversores en los célebres -y temidos- ‘road shows’ que llevan a cabo con frecuencia las entidades que cotizan en bolsa. Estas reuniones son clave para convencer a los inversores institucionales de los planes de la empresa y se acaban reflejando en el precio de la acción.

Armengol anticipó que por el momento no hará grandes alteraciones al plan estratégico del Sabadell, que se redactó para el periodo 2025-2027. También apuntó que uno de sus principales retos en la entidad que preside Josep Oliu pasará por profundizar su proceso de digitalización, especialmente en el área de banca de empresas.

A las cuestiones relacionadas con el precio de la acción se une un asunto más específico del Sabadell. En un marco general de buenas noticias para el sector de la banca, la entidad vallesana reflejó en los resultados del primer trimestre de este año, los últimos con González-Bueno al frente, una caída en el margen de intereses, la que es tradicionalmente la principal vía de ingresos de un banco (la diferencia entre el precio al que se presta y lo que se ingresa en concepto de intereses de los clientes). Los 872 millones anunciados por el Sabadell en este apartado suponían una caída del 3,5% interanual, motivada por unos tipos de interés más suaves y una dura competencia en sectores como el hipotecario. En el sector existe curiosidad por ver si Armengol logrará volver a situar el margen de intereses en negro cuando se presenten los resultados del primer semestre del año, a finales del próximo mes de julio.

Liderazgo interno

Tras la carismática figura de González-Bueno, Armengol también se encontrará con el desafío de convencer a sus subordinados y a los trabajadores de un banco que tiene más de 13.000 empleados. Para ello, el ejecutivo barcelonés cuenta con diversas bazas: en primer lugar, y pese a su juventud, lleva toda una vida en la casa. Entró en el banco en 2002 y ha tenido cargos de responsabilidad en el área de la tecnología, las operaciones y la estrategia.

En su viaje por el escalafón del banco ocupó el rol de jefe de operaciones de la entidad en América, y también fue consejero delegado del TSB en una etapa que se cerró con su venta al Banco Santander. Fue a lo largo de esta trayectoria cuando Armengol se convirtió en un protegido del poderoso presidente del banco, Josep Oliu, que le ha tenido en mente como candidato al cargo que ahora ejerce durante años. Por si el respaldo de Oliu no fuera bastante, Armengol también tiene una estrecha relación con Carlos Ventura, el otro hombre fuerte del banco. Ventura es director general de Negocios del banco y principal responsable de su red comercial, y con el nombramiento de Armengol entró también en el consejo de administración del banco.

A las dudas sobre si Armengol logrará estar a la altura de González-Bueno respondía esta semana un importante directivo del sector: “Ser banquero en el Reino Unido imprime carácter”.