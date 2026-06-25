He cotizado 20 años a la Seguridad Social: ¿a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré?

La edad de jubilación en España lleva años aumentando de forma progresiva. El sistema ya no fija una única edad igual para todos los trabajadores, sino que distingue entre quienes han acumulado carreras largas de cotización y quienes no llegan al periodo exigido para retirarse antes. Por eso, cada vez más personas consultan su vida laboral para saber cuándo podrán dejar de trabajar y qué porcentaje de pensión les corresponderá cuando llegue ese momento.

Esta subida gradual responde al calendario previsto por la reforma de pensiones que empezó a aplicarse en 2013. La norma estableció un periodo transitorio hasta 2027, año en el que la edad ordinaria quedará fijada con carácter general en los 67 años. Sin embargo, la jubilación a los 65 no desaparece para todo el mundo: se mantiene para quienes acrediten una carrera de cotización suficientemente larga. La diferencia entre cumplir o no ese requisito puede suponer casi dos años más de espera.

20 años cotizados

La respuesta para una persona que ha cotizado 20 años a la Seguridad Social está en la Ley General de la Seguridad Social y en su calendario transitorio. En 2026, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años solo para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no lleguen a esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Por tanto, con 20 años cotizados, la edad legal de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses. Si la persona tiene que jubilarse ya en 2027 o en años posteriores, la edad ordinaria pasará a ser de 67 años, salvo que alcance entonces el umbral de cotización exigido para retirarse a los 65.

El calendario cambia por última vez en 2027. A partir de ese año, la edad ordinaria quedará situada en los 67 años para quienes no acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados. En cambio, quienes sí alcancen esa carrera laboral podrán seguir jubilándose a los 65 años. Este matiz es importante porque muchas personas siguen pensando que la edad de jubilación es siempre 65 años, cuando en realidad depende del tiempo cotizado. Con 20 años de cotización, no se cumple el requisito para acceder a la edad reducida de 65 años, de modo que hay que aplicar la edad ordinaria más alta prevista en cada ejercicio.

Jubilación anticipada

También conviene aclarar que con 20 años cotizados no es posible acceder a la jubilación anticipada ordinaria. La Seguridad Social exige al menos 35 años cotizados para la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad legal que corresponda. Para la jubilación anticipada involuntaria, reservada a determinados ceses laborales por causas ajenas a la voluntad del trabajador, se exigen al menos 33 años cotizados. Por tanto, una persona con 20 años de cotización no podría jubilarse antes de tiempo por estas vías, aunque sí podría optar por seguir trabajando más allá de su edad ordinaria y acogerse a la jubilación demorada si cumple los requisitos.

¿Cuánto se cobra?

La siguiente duda es cuánto se cobra con 20 años cotizados. En 2026, con ese periodo de cotización se tendría derecho a un porcentaje de la base reguladora, pero no al 100% de la pensión. El sistema reconoce el 50% de la base reguladora por los primeros 15 años cotizados. A partir de ahí, se van sumando porcentajes adicionales por cada mes de cotización. Con 20 años cotizados, el porcentaje resultante se sitúa en torno al 62,38% de la base reguladora. Esto no significa que se cobre el 62,38% del último sueldo, sino ese porcentaje aplicado sobre la base reguladora calculada conforme a las bases de cotización del trabajador.

Para cobrar el 100% de la pensión en 2026 se necesitan 36 años y 6 meses cotizados. Esta cifra no debe confundirse con los 38 años y 3 meses que permiten jubilarse a los 65 años en 2026. Son dos requisitos distintos: uno sirve para determinar la edad de acceso a la jubilación ordinaria y otro para calcular el porcentaje de la base reguladora al que se tiene derecho. Así, una persona puede llegar a la edad legal de jubilación con 20 años cotizados y tener derecho a pensión contributiva, pero no cobrar la pensión completa, porque no ha alcanzado los años necesarios para percibir el 100%.

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La base reguladora se calcula con las bases de cotización de los últimos años. En 2026 se aplica un sistema de cálculo que permite comparar fórmulas para escoger la más favorable en los términos previstos por la normativa. En términos generales, se tiene en cuenta la suma de las bases de cotización de un periodo amplio de la vida laboral y se divide por el coeficiente correspondiente. Si el resultado final quedara por debajo de la pensión mínima, podría solicitarse el complemento a mínimos, siempre que se cumplan los requisitos de residencia en España y límite de ingresos. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, lo recomendable es consultar la vida laboral, revisar las bases de cotización y utilizar el simulador oficial de jubilación para conocer una estimación personalizada.