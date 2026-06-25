La Cambra ve una economía catalana más productiva, pero advierte de que la vivienda frena sus beneficios

La economía catalana mantuvo en 2025 un ritmo de crecimiento muy superior al de las principales economías europeas y consolidó una mejora de la productividad que la Cambra de Comerç considera inédita en los últimos años. Sin embargo, el principal diagnóstico de la Memoria Económica de Catalunya presentada este jueves en la Llotja de Mar es que buena parte de esa fortaleza económica convive con un problema estructural que amenaza tanto el bienestar de los hogares como la competitividad del país: la falta de vivienda.

El informe, presentado ante el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers de Economia, Alícia Romero, y d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, concluye que el cierre de Catalunya del 2025 con un crecimiento del PIB del 2,7%, casi el doble que la zona euro, mientras que el PIB por habitante avanzó un 1,6%, lo que se tilda de "muy positivo". Además, la productividad por hora trabajada aumentó un 1,1%, un dato que la Cambra interpreta como una señal de que la economía catalana está creciendo de una forma más equilibrada que en etapas anteriores.

Evolución distinta

"La productividad y la ocupación están contribuyendo conjuntamente al crecimiento", ha destacado la directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, Carme Poveda, durante la presentación de un informe que este año precisamente dedica su monográfico a la vivienda. Según ha interpretado en su exposición, el periodo 2023-2025 muestra una evolución distinta a la de anteriores fases expansivas, al combinar creación de empleo, aumento del PIB por habitante y mejoras de productividad.

Linea de montaje de Ebro en la planta de la Zona Franca / Xavier Pérez

La Cambra también aprecia una transformación gradual del tejido productivo. Entre 2019 y 2025 ha aumentado el peso de sectores de mayor valor añadido, como las actividades tecnológicas, profesionales y financieras, mientras se reduce la relevancia relativa de actividades vinculadas al comercio, el transporte y la hostelería. A ello se suma un incremento del 6,9% de la inversión productiva en 2025, que alcanzó máximos históricos por trabajador y que, según el organismo, anticipa nuevas ganancias de productividad en los próximos años.

No obstante, el informe también identifica señales menos favorables. La inversión empresarial en investigación y desarrollo se redujo un 3,5% en 2024 tras tres años de fuerte crecimiento, lo que vuelve a ampliar la distancia respecto a la media europea.

Dificultades para contratar

La memoria recoge otra de las contradicciones que observa la economía catalana. En los últimos cuatro años la población ha aumentado en 440.000 personas hasta superar los 8,2 millones de habitantes, un crecimiento explicado íntegramente por la inmigración. Sin embargo, el 39% de las empresas asegura tener dificultades para encontrar trabajadores con el perfil adecuado.

Poveda ha puesto como ejemplos que sectores como la construcción o la hostelería continúan denunciando problemas para cubrir vacantes pese al fuerte crecimiento demográfico. "No es un problema de cantidad de personas, sino de adecuación entre la oferta y la demanda laboral", ha resumido.

Terrazas en la calle de Enric Granados de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

La Cambra también destaca el aumento del número de grandes empresas. Catalunya alcanzó en 2025 un máximo histórico de 3.156 compañías con más de 200 trabajadores, un tipo de empresa que registra mayores niveles de productividad y salarios más elevados que las de menor tamaño. Pese a ello, la dimensión media del tejido empresarial catalán sigue siendo inferior a la de los principales países europeos.

Más hogares

El gran foco de preocupación del informe es, sin embargo, el acceso a la vivienda. La Cambra calcula que Catalunya acumula un déficit superior a 140.000 viviendas desde 2021 como consecuencia de un aumento de más de 200.000 hogares frente a apenas 60.000 viviendas terminadas en ese mismo periodo. La provincia de Barcelona concentra alrededor de 90.000 de esas viviendas que faltan.

El president llla ha aprovechado su intervención para reivindicar la evolución de la economía catalana. "Con los datos que se han presentado podemos afirmar que la situación económica de Catalunya es muy buena", aseguró, antes de defender que la estrategia de la "prosperidad compartida" está dando resultados.

Viviendas en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Illa ha atribuido esa evolución a un cambio de etapa política e institucional. Según ha sostenido, Catalunya ha dejado atrás años de "parálisis" para entrar en una fase marcada por la colaboración entre administraciones, la confianza institucional y una mayor ambición económica. "Las cosas no pasan porque sí", afirmó ante un auditorio formado por representantes empresariales y políticos.

Aumento necesario de la oferta

El president ha defendido que el momento actual obliga a acelerar proyectos estratégicos para reforzar la competitividad de Catalunya en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Entre las prioridades citó el despliegue del Pacte Nacional per la Indústria, la ejecución de nuevas infraestructuras y la ampliación del aeropuerto de Barcelona, al tiempo que insistió en que la reducción de las desigualdades es una condición necesaria para mantener el crecimiento económico.

La vivienda ocupó buena parte de su intervención, en línea con el diagnóstico de la Cambra. Illa coincidió en que el aumento de la oferta debe convertirse en una prioridad de país y reivindicó las medidas impulsadas por la Generalitat para activar suelo, agilizar trámites y promover acuerdos con los ayuntamientos. "Garantizar el derecho a la vivienda es una misión de país", ha afirmado, defendiendo una combinación de más construcción, más ayudas públicas y una mayor coordinación institucional para afrontar uno de los principales cuellos de botella de la economía catalana.