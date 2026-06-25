Cacaolat cumple 101 años con unas ventas de 75 millones de litros por todo el mundo

Cacaolat ha conseguido consolidarse como una de las marcas más reconocidas de la alimentación catalana y española. Su popular batido de cacao forma parte de los desayunos y meriendas de miles de hogares y actualmente alcanza unas ventas de 75 millones de litros anuales en todo el mundo.

Los orígenes de la compañía están ligados a la figura de Marc Viader i Bas, quien a comienzos del siglo XX empezó a trabajar en la Granja Coma, donde impulsó la producción de derivados lácteos. El crecimiento del negocio fue tan significativo que el establecimiento pasó a llamarse Granja Viader y acabó expandiéndose con nuevas aperturas por todo el territorio.

Joan Viader, en 1930, tres años antes del nacimiento de Cacaolat. / Archivo Joan Viader

Con el objetivo de garantizar la distribución de la leche, Viader fundó junto a otros lecheros de Barcelona la empresa Letona, especializada en la producción y distribución de productos lácteos. El relevo generacional llegó en 1931, cuando Joan Viader Roger asumió la dirección de Letona. Ese mismo año, en una feria agroalimentaria en Budapest descubrió una bebida elaborada a base de leche y cacao que inspiró el desarrollo de un producto similar en las instalaciones de Letona. Desde entonces, la compañía sostiene que la fórmula original de Cacaolat se ha mantenido intacta.

El nuevo producto se presentó en junio de 1933 durante la sexta Feria de Muestras de Barcelona y pasó a la historia como el primer batido industrial de leche y cacao del mundo. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil española y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial obligó a detener la producción durante 15 años.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la marca experimentó un importante crecimiento. No obstante, Letona pasó a formar parte de Central Lechera Española S.A. (Clesa), que mantuvo el control de la empresa hasta 1998. Ese año la compañía fue adquirida por la italiana Parmalat por 132 millones de euros. Los cambios de propiedad continuaron en 2007, cuando Clesa fue adquirida por Dhul, la división alimentaria del grupo Nueva Rumasa.

Dos años más tarde, el conglomerado separó Letona y Cacaolat con la intención de convertir esta última en una sociedad independiente y estudiar una posible salida a bolsa que finalmente nunca llegó a materializarse. En aquel momento, la facturación de Cacaolat rondaba los 98 millones de euros.

La caída de Nueva Rumasa en 2011 abrió una nueva etapa para la compañía. Cobega y Damm adquirieron cada una el 49% del capital, mientras que el fondo Victory Turnaround se hizo con el 2% restante. Dos años después, este último abandonó el accionariado y transfirió su participación a los dos principales socios.

Idilia Foods, el fabricante de Colacao, compra a Damm el 50% de Cacaolat / El Periódico

Coincidiendo con el 80 aniversario de la marca, Cacaolat inició una profunda transformación. En 2013 inauguró su actual fábrica en una antigua planta de Damm en Santa Coloma de Gramenet, amplió su presencia internacional con la entrada en mercados como Chipre, Malta y Suecia, y diversificó su catálogo con nuevos productos como Cacaolat 0%, Cacaolat Mocca o Noir.

La compañía afrontó dificultades durante los años previos a la pandemia y el covid-19 agravó la situación debido al cierre de bares y restaurantes, uno de sus principales canales de venta. En 2021, Damm compró la participación de Cobega por 15 millones de euros, una cifra que reflejaba la pérdida de valor sufrida por la empresa durante ese periodo. A partir de entonces, bajo la dirección de Josep Barbena, la compañía puso en marcha un nuevo plan estratégico centrado en la renovación del modelo comercial, la innovación, la captación de talento y la expansión internacional. Los resultados comenzaron a hacerse visibles en 2023, cuando la facturación alcanzó los 82 millones de euros, un 12,8% más que el año anterior.

El éxito fuera de las fronteras

Uno de los principales ejes de crecimiento ha sido la internacionalización. En apenas cinco años, las ventas internacionales han pasado de representar una parte testimonial del negocio a aproximarse al 10% de la facturación total. La compañía aspira ahora a elevar esa cifra hasta una horquilla de entre el 15% y el 20%. Filipinas se ha convertido, además, en su principal mercado exterior.

Entre las operaciones corporativas más relevantes de los últimos años destaca la entrada de Idilia Foods en el accionariado. La compañía adquirió el 50% de Cacaolat que estaba en manos de Damm en una operación aprobada a finales de 2024 y valorada en 50 millones de euros. Como parte del acuerdo, Cacaolat asumió la distribución de marcas de batidos de Idilia como ColaCao y Okey.

Aunque históricamente ha ocupado una posición destacada en el mercado de batidos de Catalunya, actualmente Cacaolat lidera las ventas en todo el Estado español. La compañía parece haber dejado atrás sus dificultades financieras y mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido. En 2025, alcanzó una facturación de 118 millones de euros.

La recuperación experimentada durante los últimos años ha permitido a Cacaolat superar nuevamente una valoración superior a los 100 millones de euros. En esta nueva etapa, la compañía ha ampliado su oferta con formatos como los vasos listos para consumir, el cacao en polvo y los batidos proteicos, una categoría que conecta directamente con los vínculos históricos de la marca con el deporte.