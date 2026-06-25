La AIReF abre la puerta a elevar al 2,4% su previsión de crecimiento para 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve posible revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en 2026, situada en el 2,2% del PIB real. Su presidenta, Inés Olóndriz, ha señalado que los últimos indicadores económicos están ofreciendo resultados mejores de lo esperado, lo que podría llevar al organismo a elevar su estimación en una o dos décimas, hasta situarla en el entorno del 2,3% o el 2,4%.

Olóndriz ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el seminario que organizan en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Allí ha reconocido su “sorpresa” por la evolución reciente de la economía española, especialmente en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y energética. Según ha explicado, cada nuevo indicador que se publica tiende a situarse ligeramente por encima de las previsiones manejadas por la institución.

“Es posible que en nuestro próximo pronunciamiento, que será a mediados de julio, probablemente el 15 de julio, subamos la tasa de crecimiento de la economía española para 2026. No mucho, pero algo puede ir al alza”, ha afirmado. La presidenta de la AIReF ha precisado que esa mejora podría ser de “una o dos décimas”, aunque el organismo debe incorporar antes toda la información disponible a sus modelos.

La institución mantiene por ahora una previsión de crecimiento del PIB real del 2,2% para 2026, pero los datos del segundo trimestre están siendo “algo mejores” de lo anticipado. “Los datos reales, en la mayoría de los casos, son ligeramente mejores que las previsiones que nosotros teníamos. Eso nos hace pensar que, cuando pongamos todos los datos en el modelo, los comprobemos y los chequeemos bien, vamos a aumentar la previsión”, ha explicado Olóndriz.

A su juicio, la economía española está mostrando una capacidad de resistencia superior a la esperada. “Sorpresivamente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional y lo difícil que ha sido, te llevas una sorpresa cada vez que hay un indicador, porque parece que es algo mejor de lo previsto”, ha añadido. Con todo, ha subrayado que falta valorar el conjunto de los datos antes de formular una revisión definitiva.

Fortaleza del empleo

Entre los factores que explican esta evolución, Olóndriz ha destacado la fortaleza del empleo, que continúa actuando como uno de los principales soportes de la actividad económica. También ha citado la contribución de los flujos migratorios, aunque ha matizado que todavía no existe suficiente visibilidad sobre el impacto que puede tener el proceso de regularización en las cifras económicas y laborales.

Pese a la posible mejora a corto plazo, la AIReF mantiene un diagnóstico prudente para los próximos años. El organismo destaca que la actividad conserva una trayectoria favorable, pero advierte de incertidumbres geopolíticas y energéticas. Además, prevé una desaceleración gradual del crecimiento hasta tasas próximas al 1,7% a finales de la década.

En el ámbito fiscal, la autoridad independiente estima que el déficit público se mantendrá por debajo del 3% del PIB a medio plazo y que la ratio de deuda pública continuará reduciéndose de forma gradual. Sin embargo, alerta de que esta senda no elimina los riesgos estructurales que pesan sobre las cuentas públicas.

Aumento de deuda y déficit

La AIReF advierte del impacto que tendrán a largo plazo factores como el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en intereses. Estas presiones, según el organismo, pueden tensionar la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se adoptan medidas que refuercen la posición fiscal de las administraciones.

En sus proyecciones a políticas constantes, la AIReF calcula que el déficit público podría elevarse hasta el 6,6% del PIB en 2050. Del mismo modo, la deuda pública, que en los próximos años mantendría una senda descendente, volvería a crecer a largo plazo hasta alcanzar el 123% del PIB.

Noticias relacionadas

La posible revisión al alza de la previsión para 2026 se enmarca en un escenario de mejora de los indicadores de corto plazo, pero también de cautela ante los desequilibrios estructurales. La AIReF constata que la economía española evoluciona mejor de lo previsto, aunque insiste en que el medio y largo plazo seguirán condicionados por los riesgos internacionales, el empleo, los flujos migratorios y la sostenibilidad de las cuentas públicas.