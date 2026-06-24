VidaCaixa adquiere la Torre MicroBank por 20,2 millones de euros

VidaCaixa, la filial aseguradora de CaixaBank, ha adquirido la Torre Centro del Complejo Cerdà de Barcelona a Grupo Metrópolis por 20,2 millones de euros. Así se desprende de las cuentas anuales de la compañía, que se ha hecho con la propiedad de la última torre del complejo que les faltaba, conocida como la Torre MicroBank, tal y como ha adelantado el diario 'Expansión'

El acuerdo de compra, tal y como ha puesto de manifiesto VidaCaixa, se alcanzó en 2025, y el motivo de la adquisición responde al proyecto de crecimiento orgánico previsto en el Plan Estratégico 2025-2027 de la aseguradora. "La compra permite un crecimiento de espacios centralizado alrededor de las oficinas de la sede operativa que la entidad ya tiene en la misma torre, en la planta 8, y en la Torre Sur", ha ampliado la entidad financiera.

El complejo fue construido entre 1994 y 1995 y se sitúa en la barcelonesa Plaça Cerdà. Durante un tiempo fueron conocidas como Torres Nissan. La historia de CaixaBank con el complejo comenzó en 1998, cuando la entidad financiera adquirió la Torre Norte por unos 13 millones de euros. Paralelamente, Grupo Metrópolis, una compañía especializada en inversión inmobiliaria, adquirió la Torre Centro por una cifra similar.

En 2010, SegurCaixa adquirió la Torre Sur por 18 millones de euros, pasando a controlar dos de las tres torres. Con la compra, que ha terminado siendo la más cara de las tres torres dieciséis años después, la entidad financiera ha logrado hacerse con el complejo entero.

El complejo Cerdà acoge las oficinas de MicroBank, en las plantas 9 y 10 de la Torre Centro y de SegurCaixa Adeslas en Barcelona. "La operación permite seguir ofreciendo a los colaboradores de VidaCaixa y el Grupo un entorno adecuado a las nuevas formas de trabajar, más flexibles y colaborativas, favoreciendo la conciliación y fomentando, a la vez, la vinculación con el proyecto de la compañía", ha añadido CaixaBank.

En el ejercicio 2025, el Grupo VidaCaixa obtuvo un beneficio consolidado de 1.312 millones de euros, que significan un incremento del 6% respecto al año anterior. Las primas y aportaciones comercializadas se situaron en los 13.711 millones de euros, que sobre el año anterior representa un incremento del 6%. Por otra parte, el negocio de riesgo ha registrado un crecimiento del 15% mientras que en el negocio de ahorro, UL y Fondos la variación ha sido del 5%.

Con esta adquisición, la cartera de inversiones inmobiliarias de la aseguradora asciende a los 49,1 millones de euros, y la general hasta los 61.269 millones al cierre de 2025. Tal y como se desprende de la nota de resultados, VidaCaixa gestionó un volumen de 138.810 millones de euros a cierre de 2025, una cifra que supone un crecimiento del 5% respecto al año anterior. De esta cifra, 86.314 millones corresponden a seguros de vida y 51.866 millones de euros corresponden a planes de pensiones

Del mismo modo, VidaCaixa cuenta con 7,1 milones de clientes, tanto en España como en Portugal, principalmente particulares. De esta manera, la compañía se posiciona como líder del sector asegurador en España, con una cuota de mercado total en primas del 12,38%. A cierre del ejercicio, VidaCaixa contaba en total con 1.012 empleados.