València lidera el incremento de pisos en venta en España por el subidón de precios

València es la gran ciudad española donde más ha crecido la oferta de pisos en venta en el último año ante la imposibilidad de los compradores de hacer frente a las pretensiones de los vendedores por el subidón de precios. En paralelo, las compras en el Cap i Casal han caído casi un 10 % en un año pese a la creciente demanda insatisfecha, según revela el barómetro del mercado residencial del primer trimestre de 2026 de la consultora Gloval Analytics.

El estudio apunta que la oferta de pisos en venta en València ha crecido un 26 %. Otros mercados donde también está creciendo con fuerza la cantidad de pisos en el mercado son Madrid (17 %), Málaga (11 %) y Barcelona (10 %). Detrás del aumento de la oferta está la caída de las ventas, que es especialmente intensa en los mercados más recalentados como València o Madrid, donde el desplome de compras es del 16,55 %.

El análisis de Gloval Analytics incide en que en el caso del Cap i Casal "el ciclo inmobiliario se mantiene en desaceleración con una caída anual de la compraventa del 9,96 % con 2.784 compraventas. En contraste, el valor de la vivienda continúa creciendo con fuerza con una valoración anual del 16,62 % hasta alcanzar los 3.039 euros el metro cuadrado. Esto refleja el alza de precios pese al menor dinamismo de las transacciones".

En el primer trimestre de 2025, el precio medio que pedían los vendedores era de 2.606 euros el metro cuadrado frente a los 3.039 euros del primer trimestre de este año. "Este crecimiento del 16,62 % refleja un crecimiento intenso del valor residencial" de venta. El problema para los propietarios es que las ventas caen porque los compradores no pueden llegar a esos precios.

El estudio precisa que en València había en venta al cierre del primer trimestre de este año 5.151 viviendas. En septiembre del año pasado estaban disponibles en el mercado 4.000 inmuebles, menos que nunca. Fue en ese momento cuando se produjo el punto de inflexión. Las inmobiliarias han constatado que el enfriamiento de las ventas arrancó el verano pasado.

Barrera de acceso

El muro para comprar una vivienda en València cada vez es más alto. En València ya hace falta tener más de 85.000 euros ahorrados para dar la entrada de un piso de noventa metros cuadrados. El incremento de los precios de oferta ha disparado la cantidad de dinero necesaria para cubrir el 20 % del coste de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10 % de los gastos de compra. La falta de ahorros impide pasar el primer requisito para acceder a una hipoteca.

85.690 euros de entrada

La plataforma inmobiliaria pisos.com subraya que el coste medio de un piso de 90 metros en València es de 285.634 euros. El 30 % de entrada equivale a 85.690 euros. En Alicante se necesitan tener ahorrados 70.643 euros y en Castelló 42.413 euros. La situación en el resto del país también es complicada. Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 metros. Ni siquiera la opción más asequible de España lo permite: en Jaén, la capital con el precio por metro cuadrado más bajo (1.271 euros el metro cuadrado), el 30 % previo asciende a 34.320 euros.

Además, la banca ha cerrado la barra libre del crédito hipotecario por el subidón de precios de la vivienda. La clave es que la tasa de esfuerzo se ha disparado al 43 % en València cuando el límite recomendado es del 33 %. Este mayor control en las operaciones de crédito está frenando con fuerza las ventas de viviendas en los mercados más recalentados, como la Comunitat Valenciana.

En paralelo, los tipos de interés están subiendo por la inflación derivada de la crisis energética por la guerra de Irán. El euríbor a doce meses ha confirmado el cambio de tendencia iniciado en marzo y la media provisional este mes de junio es del 2,814 %, su nivel más alto desde septiembre de 2025.

En términos prácticos, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de euríbor +1 %, la subida puede traducirse en un incremento de más de 700 euros anuales en la cuota. En el caso de préstamos de 300.000 euros, el encarecimiento supera los 1.100 euros al año.

Riesgo de compra

Los expertos alertan del riesgo de reservar una vivienda sin tener la hipoteca autorizada. Esta falta de planificación provoca que muchos compradores lleguen al momento de entregar las arras sin saber con certeza si podrán obtener la financiación necesaria.

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“El problema aparece cuando la vivienda interesa, hay otros compradores detrás y se exige una paga y señal inmediata. Si no se tiene la hipoteca clara, el riesgo de perder ese dinero o de verse obligado a aceptar peores condiciones financieras se dispara”, subraya Ricardo Gulías, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, empresa dedicada a obtener las mejores condiciones de financiación.