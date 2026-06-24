Rheinmetall se desploma un 18% en la bolsa alemana y arrastra a la defensa europea

El gigante de la Defensa alemana Rheinmetall, una de las compañías del sector más pujantes en toda Europa, está sufriendo durante la tarde de este miércoles un desplome superior al 18% en Bolsa, que está arrastrando a su vez al resto de compañías del sector en el Viejo Continente. De esta forma, las acciones del fabricante teutón se sitúan en la hora de cierre en los 947,20 euros, habiendo perdido más de 200 euros por título en una sola sesión.

El desplome de hoy continúa la senda de descensos que ha experimentado Rheinmetall en los últimos meses. Desde el comienzo de 2026, el fabricante ha perdido un 40,74% de su valor en Bolsa, pese a que en los últimos cinco años sigue acumulando una sorprendente revalorización del 1.031,68%. Con las caídas de este miércoles, la compañía cotiza alrededor de los niveles que presentaba en febrero de 2025, borrando por completo las ganancias adquiridas desde entonces.

Cancelación de un proyecto multimillonario

El motivo del descalabro viene del Gobierno alemán. Tal y como adelantó el diario 'Der Spiegel', el ejecutivo de Merz cancelará un proyecto multimillonario para construir seis fragatas F126, el mayor buque de guerra encargado por la Armada alemana desde la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y otros altos funcionarios habrían informado ayer a representantes de la industria y a diputados de alto rango sobre su intención de abandonar los planes para construir seis fragatas F126, según indicaron dos fuentes conocedoras del asunto. En lugar de las fragatas de Rheinmetall, Berlín tendría previsto comprar ocho fragatas Meko A-200, de menor tamaño.

La cancelación supondría un duro golpe para Rheinmetall, que esperaba convertirse en el contratista principal del programa de fragatas F126 en un contrato de 12.800 millones de euros. Lo cierto es que, en los últimos tiempos, el fabricante alemán había apostado con fuerza por la línea de negocio del sector naval. Este mismo año adquirió Naval Yards Lürseen por 1.500 millones de euros, con el proyecto de las fragatas F126 como pieza central de su estrategia.

El sector cae junto a Rheinmetall

Pese a que ha sido la única compañía directamente perjudicada por la cancelación del proyecto, el sentimiento de pérdida de confianza en las compañías europeas ha contagiado a otros miembros del sector. Sin ir más lejos, las acciones de Indra han caído un 4,05% en la sesión bursátil de este miércoles. Thales, el campeón francés de la Defensa, cae un 1,01%, mientras que Leonardo, el gigante italiano, cae un 4,76%. Otras compañías del sector, como Hensoldt, BAE Systems o Saab exhibían caídas similares, mostrando el efecto arrastre que ha tenido la noticia de Rheinmetall sobre el sector en España.

"Aunque el contrato no tenía relación directa con Indra, la noticia ha generado dudas sobre el volumen de inversión futura en defensa. Si los presupuestos militares terminan siendo inferiores a los esperados, el mercado teme que la competencia por los contratos aumente y que cada país priorice a sus compañías nacionales", han señalado los analistas de Xtb acerca de la potencial decepción que pueden suponer las expectativas depositadas en las compañías europeas de Defensa.

"Parte de las subidas de las acciones de Indra no corresponden únicamente a los contratos obtenidos en España, sino también a las expectativas de que se podía hacer un hueco en otros contratos europeos. Sin embargo, pensamos que si las inversiones en defensa finalmente son inferiores a lo que se esperaba, no solo se reduce el total a repartir entre las compañías del sector, sino que probablemente los países prioricen a las empresas nacionales. De hecho, ese fue uno de los problemas del caza europeo", apostillan desde la casa de análisis.