EL PERIÓDICO organiza la tercera edición del foro sobre Inteligencia Artificial

Mañana jueves, 25 de junio, tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid (Calle O’Donnell, 10) la tercera edición del Foro Inteligencia Artificial, bajo el título “Implementación de la IA en las organizaciones: de la estrategia a la práctica”, organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, ‘activos’ y Prensa Ibérica.

Con este enfoque, el encuentro reunirá a representantes del ámbito empresarial, institucional, académico y tecnológico para analizar cómo la inteligencia artificial está pasando de la reflexión estratégica a su aplicación real en empresas, administraciones e instituciones. La jornada pondrá el foco en los retos de la adopción efectiva de la IA, desde la productividad, la toma de decisiones y la transformación digital hasta la regulación, la gobernanza del dato, el talento, la inclusión y la innovación responsable.

El foro contará con la participación de Miguel Rego, de la Comunidad de Madrid; Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid; David Alonso, de Samsung Electronics España; Julián López-Arenas, de la Cámara de Comercio de España; Ana María Villalba, de The Valley Business & Tech School y The Valley Talent; Arturo Malagón, de MasOrange; y Jacinto Estrecha, de NTT DATA.

A lo largo de la mañana también intervendrán perfiles procedentes del ecosistema tecnológico, académico, empresarial y social, como Guadalupe de la Mata, David Contreras, de ICAI; Carlos Ollero, de Informa D&B; Ramón Gurriarán, de EOI; Patricia Zamacola, de Grupo Adecco; Jesús Hernández-Galán, de Fundación ONCE; Beatriz Lucía Martínez, del Instituto de Ingeniería del Conocimiento; Pedro Pablo Pérez, de TRC; y Violeta Arnaiz, de PONS IP.

La jornada incorporará, además, voces de referencia en el desarrollo y aplicación práctica de la inteligencia artificial en distintos sectores, entre ellas las de Pedro Jesús Rodríguez González, de la Comunidad de Madrid; Pablo Carlier, de Google Iberia; Ramiro Sueiro, de Gestazion; Marta Sanz Arronte, de BBVA; Manuel Ortega, de Heineken España; Néstor Álvaro, de Santalucía Seguros; Óscar Del Moral, de Tep Institute; y Alberto Terol, de Ferrovial.

El encuentro abordará cómo las organizaciones pueden avanzar desde los pilotos y las pruebas de concepto hacia modelos de implantación más maduros, escalables y conectados con sus procesos reales. También permitirá reflexionar sobre las capacidades necesarias para integrar la IA en la operativa diaria, medir su impacto, garantizar un uso ético y responsable y preparar a los equipos para una transformación que ya afecta a todos los sectores.

La tercera edición del foro cuenta con el patrocinio de Cámara de Comercio de España, Comillas, Ferrovial, Gestazion, Informa D&B, MasOrange, Samsung, Santalucía, The Valley, The Valley Talent y TRC; con EOI como partner académico; y con la colaboración del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid y PONS IP.

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El evento, que se celebrará de 10.00 a 13.00 horas, nace con la voluntad de generar conocimiento, compartir experiencias reales y abrir nuevas conversaciones sobre el papel de la inteligencia artificial como palanca de competitividad, innovación y transformación para las organizaciones.