Luz verde al cobro de la paga extra de las pensiones: estos son los bancos que ya han ingresado el dinero y los que aún no

El abono de la paga extra de verano de las pensiones ya ha comenzado. Durante estos días, miles de jubilados consultan cuándo verán reflejado en su cuenta bancaria el ingreso conjunto de la mensualidad ordinaria y la 'paga extraordinaria' (aunque no es una paga extra al uso) que la Seguridad Social abona cada año en la época estival.

Aunque el organismo público no fija oficialmente un calendario específico para cada banco, las principales entidades financieras ya manejan sus previsiones habituales de ingreso. Como viene ocurriendo en años anteriores, muchos bancos volverán a adelantar el pago de las pensiones unos días respecto al cierre oficial del mes.

No, efectivamente no es una paga extra como tal, una nueva ayuda, ni a una medida excepcional aprobada recientemente, sino que este abono mayor forma parte del sistema ordinario de pensiones contributivas en España. En ese sentido, la Seguridad Social contempla para la mayoría de pensionistas un sistema de 14 pagas al año, con doce mensualidades ordinarias y dos extras, que se abonan en junio y noviembre respectivamente.

Los bancos que ya han pagado y lo que lo harán mañana

Las entidades bancarias todavía no han publicado un calendario cerrado y definitivo, pero las fechas que habitualmente manejan para el ingreso de las pensiones apuntan a los últimos días laborables de junio. Aun así, CaixaBank, el Santander y Unicaja suelen tomar la delantera.

Estas son las previsiones que siguen la mayoría de bancos en función de campañas anteriores:

CaixaBank : el día 24 de junio, como confirma la propia entidad bancaria siempre.

: el día 24 de junio, como confirma la propia entidad bancaria siempre. Santander : entre el 24 y el 25 de junio.

: entre el 24 y el 25 de junio. BBVA : previsión desde el 25 de junio.

: previsión desde el 25 de junio. Banco Sabadell : alrededor del 25 de junio.

: alrededor del 25 de junio. ING : entre el 25 y el 26 de junio.

: entre el 25 y el 26 de junio. Unicaja : entre el 24 y el 25 de junio.

: entre el 24 y el 25 de junio. Abanca: previsión desde el 25 de junio.

Combiene recordar que las fechas pueden variar ligeramente dependiendo de cada entidad y de la operativa interna de abonos. Y, en cualquier caso, la Seguridad Social recuerda que las pensiones contributivas se pagan oficialmente a mes vencido, aunque los bancos suelen adelantar el ingreso para sus clientes.

Distinción entre pensiones

Como decimos, la mayoría de los jubilados recibirá a cierre de este mes de junio un cobro superior al habitual con la suma de la paga 'extraordinaria' de verano. Sin embargo, no todos los pensionistas cobrarán exactamente el mismo importe ni todos percibirán una paga doble completa.

Hay dos tipos de pensiones que suelen tener las pagas extraordinarias prorrateadas en las doce mensualidades del año. Estas son:

Pensión derivada de accidente de trabajo .

. Pensión derivada de enfermedad profesional.

Esto significa que esos pensionistas ya cobran esa parte proporcional mes a mes y, por tanto, no reciben un ingreso extraordinario adicional en junio.

También puede haber diferencias en el importe para quienes comenzaron a cobrar la pensión recientemente. Según la normativa de la Seguridad Social, la paga extra de verano se genera entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, por lo que las nuevas altas pueden percibir únicamente la parte proporcional correspondiente.

Más de 10 millones de pensiones cada mes

España supera actualmente los 10 millones de pensiones contributivas abonadas mensualmente, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La jubilación continúa siendo la prestación con mayor peso dentro del sistema.

Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o como el Instituto Santalucía llevan tiempo advirtiendo sobre el desafío financiero que supondrá el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom, especialmente en un contexto de creciente gasto público en pensiones. Pese a ello, el modelo de pagas extraordinarias se mantiene intacto para la mayoría de pensionistas.

Noticias relacionadas

Con la llegada del mes de junio, la atención vuelve a centrarse ahora en las fechas de abono que aplicará cada banco. Para millones de hogares, se trata de uno de los ingresos más importantes antes del verano.