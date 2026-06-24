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Marc Vidal, experto en economía: "Hay más gente que cobra del Estado que arriesgando su patrimonio para sostenerlo"

El experto Marc Vidal alerta de un desequilibrio entre empleados públicos y autónomos, con un aumento salarial público del 11% frente al 4,9% de las pymes

Marc Vidal, analista económico: "A muchos beneficiarios de las prestaciones por desempleo no les compensa volver a trabajar"

El economista Marc Vidal advierte que la brecha entre empleados públicos y autónomos solo se podrá reducir mediante deuda o impuestos, ante la creciente disolución de empresas

El economista Marc Vidal advierte que la brecha entre empleados públicos y autónomos solo se podrá reducir mediante deuda o impuestos, ante la creciente disolución de empresas / Marc Vidal - YouTube

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Alejandro Navarro

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A la hora de señalar la sostenibilidad del sistema económico en España, son muchos los economistas y expertos que señalan las características de este y sus predicciones en los próximos años.

En este sentido, el experto económico Marc Vidal menciona un desequilibrio entre empleados públicos y autónomos. "Hay más gente que cobra del Estado que arriesgando su patrimonio para sostenerlo", asegura.

Vidal señala la dificultad que supone mantener los salarios públicos, sobre todo a largo plazo. La causa de ello habría sido un aumento de la masa salarial pública de un 11%, mientras que en el caso de las pymes solo aumentó un 4,9%.

Una destrucción de empresas en aumento

En vista de ello, el experto admite que esta brecha entre ambos grupos solo se podría reducir mediante deuda o impuestos. Otro factor clave que señala es la disolución de empresas, una tendencia que se habría disparado casi un 25%, a diferencia del año anterior.

De esta forma, unos 2.064 negocios habrían echado el cierre. En el lado contrario, nos encontramos con más de 11.000 nuevas empresas, la cifra más baja en un mes de abril desde 2023. En palabras del economista, "creamos menos empresas y destruimos más".

Su diagnóstico es claro en este caso: "el problema español nunca fue crear empresas, sino cuánto aguantaban estas mismas compañías". A nivel general, destaca que muchas de estas empresas se crearon por necesidad, y no desde una oportunidad de negocio, por lo que nacen con pocos fondos y terminan 'muriendo' pronto.

Los efectos del 'paro efectivo'

En lo que se refiere al empleo, el experto aclara que la cifra oficial de parados asciende hasta los 2,5 millones, aunque este número no sería del todo cierto. Básicamente, tendríamos que sumar otros grupos como las personas de vacaciones, con una baja laboral, o incluso una gran parte de fijos discontinuos.

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El resultado de ello sería un paro efectivo "muy superior a la cifra oficial". Con todo ello, el aumento en las cifras de empleo habría provocado una gran deuda en la Seguridad Social, superior incluso a los 120.000 millones de euros.

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