Mapfre advierte de que la inflación volverá a presionar al seguro: “Va a subir en los próximos 12 meses”

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, advirtió este miércoles en Santander de que la inflación volverá a presionar al negocio asegurador en los próximos meses, especialmente si las tensiones geopolíticas mantienen elevados los costes energéticos. Durante su intervención en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, el directivo aseguró que “va a haber más inflación en los próximos 12 meses” y que ese repunte puede trasladarse a los costes de distintos ramos, aunque defendió que el sector ha recuperado disciplina técnica tras los fuertes ajustes de los últimos ejercicios.

Huertas vinculó la incertidumbre actual al conflicto en Oriente Medio y al riesgo de nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz. A su juicio, con la información disponible no se vislumbra un escenario de inflación “excesiva”, pero sí un aumento adicional derivado de los costes de la energía. “La inflación va a subir, el crecimiento económico es menor al que se esperaba hace seis meses, pero todavía no es crítico”, afirmó.

El presidente de Mapfre señaló que los bancos centrales se encuentran en una posición de espera ante la falta de visibilidad sobre la evolución de precios y tipos. En Europa, explicó, la previsión de la aseguradora apunta a un crecimiento en torno al 1%, mientras que en España las tasas seguirían algo por encima del 2% en 2026, aunque con “incertidumbres importantes” de aquí a diciembre.

El impacto de la inflación fue uno de los ejes de su análisis sobre autos y salud, dos ramos que han soportado un fuerte encarecimiento de costes desde la pandemia. Huertas recordó que autos registró incrementos “muy elevados” en 2022, 2023 y 2024, superiores a los de salud, lo que impulsó el volumen de primas del ramo. Ahora, defendió, el mercado vuelve a un comportamiento más estable y con mayor control técnico.

En salud, el presidente de Mapfre sostuvo que los costes sanitarios han subido, pero que el mercado español vuelve a presentar resultados “muy buenos”. También reivindicó el crecimiento estructural del seguro sanitario privado, pese a que los ciudadanos ya financian el sistema público. “Lo ordinario es seguir creciendo en salud”, afirmó, antes de subrayar que la agilidad y calidad del servicio privado explican que muchas familias españolas acepten ese doble aseguramiento.

Rechaza hablar de batalla comercial

Preguntado por si ha comenzado una guerra de precios en autos y salud, Huertas rechazó hablar de bajadas generalizadas. Según explicó, las aseguradoras deben mantener márgenes técnicos adecuados y aplicar ajustes personalizados en función del riesgo y de la información disponible. Mapfre, añadió, cerró el primer trimestre con el mejor ratio combinado de su historia, del 93%, de forma generalizada en ramos y países. “Bajar es muy fácil y luego perder es muy fácil también”, avisó, especialmente en seguros empresariales e industriales, donde las tasas están descendiendo a escala mundial.

Huertas también defendió la evolución de la alianza de Mapfre con Banco Santander, centrada en seguros de autos y empresas. Admitió que el arranque fue complejo, pero aseguró que la sociedad conjunta crece a ritmos del 20% en el primer trimestre y supera ya los 200.000 clientes. “Estamos encantados”, señaló, tras destacar que el diálogo con el banco es diario y que aún existe recorrido para mejorar el ‘cross selling’ y acercar la cuota aseguradora del Santander a su peso en banca.

Sobre los movimientos del banco en su negocio asegurador internacional, el presidente de Mapfre evitó valorar decisiones que corresponden a su socio, aunque interpretó que Santander busca optimizar capital y reforzar su capacidad de inversión en seguros. En todo caso, desligó esos movimientos de la alianza española, que calificó de joven y con “magnífico entendimiento”.

Apuesta por la IA

La transformación tecnológica ocupó buena parte de su intervención. Huertas recordó que Mapfre invierte alrededor de 1.000 millones de euros anuales en tecnología, una cifra cercana al beneficio neto atribuido que obtuvo el grupo en 2024. La compañía está desplegando RIF, una plataforma digital global en la nube ya operativa en cinco países y que se extenderá a otros trece entre 2026 y 2027.

En inteligencia artificial, Mapfre cuenta con más de 200 casos de uso, unos 4.500 empleados formados en IA generativa y más del 40% de las operaciones de clientes en centros de llamadas atendidas por asistentes virtuales. Aun así, Huertas insistió en que la tecnología no sustituirá la relación humana. “Nadie de Mapfre va a perder su puesto de trabajo por la implantación de una tecnología basada en IA”, aseguró.

El directivo alertó, además, del “dilema moral” que plantea la IA para el empleo. A su juicio, las empresas corren el riesgo de dejar de contratar jóvenes porque las tareas básicas ya pueden automatizarse, algo que calificó de “grave error”. También defendió el papel del talento sénior, al considerar que la experiencia será clave para supervisar procesos, aportar juicio profesional y mantener la calidad en la atención al cliente.

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“Nosotros no queremos tener menos personas, queremos tener mejores profesionales”, resumió Huertas. Para Mapfre, concluyó, la diferencia no estará en acceder a la IA, sino en integrarla con criterios de gobierno, propósito y control humano.