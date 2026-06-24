Iñaki Ortega presenta en el Círculo Ecuestre de Barcelona '¿De verdad quieres ser CEO?', una guía para sobrevivir en la cúpula empresarial

Barcelona ha reunido este miércoles a gran parte del tejido empresarial catalán para debatir sobre la evolución de uno de los cargos más deseados y, al mismo tiempo, más expuestos al público general: el del consejero delegado. Iñaki Ortega (Bilbao, 1972), economista y director general de Llorente & Cuenca (LLYC) en Madrid, presentó en el Círculo Ecuestre su último libro, ¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo audaz, un manual de supervivencia para los altos directivos en tiempos de cambios veloces en el mundo corporativo.

El economista ha presentado el libro, tras su paso por Madrid, acompañado por un puñado de ejecutivos catalanes: el presidente de RocaJunyent, Joan Roca, y el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz. Ortega ha transmitido un mensaje urgente: “O te sientas a la mesa o eres el menú”.

EL PERIÓDICO conversó con el directivo de LLYC, que dibujó el espectro de desafíos que rodean al máximo responsable de la empresa: desde la opinión pública tras el auge de las redes sociales hasta la presión por presentar cuentas deslumbrantes cada ejercicio. Ortega, que ha pasado gran parte de su carrera asesorando a los pesos pesados de la Bolsa española, ha sentenciado que hoy en día "el escrutinio es absoluto".

Según el economista, es el momento más difícil para ser directivo. "Una crisis puede surgir en cualquier momento y por motivos que van mucho más allá de los resultados financieros", ha reflexionado. "Esa exigencia explica que los CEO duren menos y que cada vez sea más difícil encontrar candidatos para ocupar esos puestos".

Ortega ha sostenido que el liderazgo empresarial atraviesa una transformación profunda, y como respuesta, propone cinco pilares para afrontar este nuevo contexto: la audacia a la hora de tomar decisiones, la capacidad de adaptación ante los cambios tecnológicos y la comunicación como una herramienta estratégica.

'¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo Audaz' de Iñaki Ortega. / EDITORIAL ALMUZARA

El último, y quizás el más importante, es la humildad. Según Ortega, el CEO que se arriesga quedarse obsoleto es aquel directivo "soberbio y ególatra que cree que lo sabe todo". La humildad destaca entre los cinco pilares fundamentales que propone el libro para sobrevivir el clima corporativo actual.

El acto en Barcelona fue moderado por Àngels Chacón, directora general de LLYC en Barcelona, y contó además con la participación del presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, y de Eva Giménez i Corrons, secretaria general del Departamento de Presidencia de la Generalitat. En Madrid, la presentación también fue dotada con intervenciones de pesos pesados. Entre ellos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; Elena Sanz, CEO de Mapfre; y Josu Jon Imaz, CEO de Repsol.