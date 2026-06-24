Garamendi anuncia que optará a la reelección en CEOE y resta valor a las acusaciones del vicepresidente de Cepyme

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que se presentará a la reelección al frente de la patronal, en unos comicios que deberán celebrarse antes del 21 de noviembre. Durante su intervención en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena de Santander, ha asegurado que la organización cumplirá “con los estatutos” y abrirá el proceso electoral dentro de plazo.

Garamendi ha defendido que cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones patronales, y ha emplazado a cualquier posible alternativa a concurrir si considera que tiene “un proyecto mejor”. Además, ha intentado desligar la futura cita electoral de CEOE de las tensiones vividas hace un año en Cepyme, que ha descrito como un episodio de “guerras sucias”.

El anuncio se produce después de que El Confidencial publicara que José Manuel de la Riva Zorrilla, antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi relativo al desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según ese medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que podrían referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Garamendi ha restado valor a esas informaciones. En todo caso, a día de hoy no consta ninguna denuncia presentada contra el presidente de CEOE en ningún tribunal.

Más allá del calendario interno, Garamendi ha dedicado buena parte de su intervención a analizar el escenario económico y geopolítico. A su juicio, la situación mundial “ha cambiado”, el multilateralismo “ha saltado” y Europa afronta “grandes amenazas”, entre ellas la defensa. En este punto, ha criticado la posición española en la OTAN y ha sostenido que no ha sentado bien entre los socios europeos la decisión de situar el gasto en defensa en el entorno del 2% del PIB. En su opinión, España debería haber asumido el objetivo del 5%.

También se ha referido a los aranceles y a la relación con Estados Unidos, país que ha definido como “gran socio” de Europa y de España. Garamendi ha recordado que EEUU es el principal destino de la inversión española en el exterior y ha defendido que las empresas necesitan ayudas para vender mejor. Asimismo, ha reclamado una posición exterior más alineada con los socios europeos en conflictos como la guerra de Oriente Medio.

En materia energética, ha subrayado la dependencia española de EEUU, de donde procede, según sus cifras, el 40% del gas natural importado y el 20% del petróleo. Garamendi ha respaldado las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía para contener el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre los precios y ha defendido que, sin rebajas fiscales sobre carburantes, la inflación podría haberse situado en el 4,6% o el 4,7%, frente al 3,2% registrado.

El líder empresarial ha cuestionado igualmente el calendario de cierre nuclear en España, al recordar que la UE ha calificado esta energía como sostenible. En paralelo, ha denunciado el “récord” de recaudación fiscal y ha insistido en que la no deflactación del IRPF ha supuesto, según sus cálculos, 19.000 millones de euros adicionales. Ha reclamado una mejor gestión del gasto, sin recortar prestaciones sociales, y ha criticado que España lleve tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Otro de los asuntos centrales ha sido el absentismo laboral. Según Garamendi, cada día faltan a su puesto 1,5 millones de personas de los 18,5 millones de asalariados del sector privado. Ha atribuido parte del problema a la falta de medios en el INSS y a la escasez de médicos, y ha pedido que, mientras no se corrija la situación, las empresas queden eximidas de asumir el coste de determinadas bajas laborales.

Noticias relacionadas

Garamendi ha repasado además otros retos estructurales, como la falta de perfiles tecnológicos, la escasez de mano de obra en construcción, hostelería o transporte, la vivienda, la gestión del suelo y el agua. Sobre los alquileres, ha rechazado los controles de precios, y sobre el agua ha pedido una gestión “eficiente” y solidaria entre territorios. Por último, ha defendido la separación de poderes, ha expresado su apoyo a jueces, Policía, Guardia Civil y prensa libre, y ha advertido de que los empresarios necesitan confianza, seguridad jurídica y calidad normativa.