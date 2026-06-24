Esto es lo que podría pasar si tienes más de 55 años y vuelves a trabajar después de haber reconocido una incapacidad permanente

A la hora de conceder una incapacidad permanente total, las autoridades suelen tener en cuenta si existe una dolencia o enfermedad que limita al trabajador, y que a su vez le impide ejercer su actividad laboral. Aun así, también se considera que la persona puede volver a trabajar en otra actividad diferente.

En lo que se refiere a las cuantías, una persona afectada puede recibir una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, aunque este porcentaje puede aumentar hasta el 75% en personas mayores de 55 años.

La incapacidad permanente total 'cualificada'

Sin embargo, y en vista de la dificultad que puede suponer reincorporarse al mercado laboral en edades avanzadas, la Seguridad Social tiene previsto aumentar la pensión hasta un 20% para trabajadores con más de 55 años que recurren a la incapacidad permanente total.

Aun así, la normativa incluye un matiz clave, y aquí es donde entra la incapacidad permanente total cualificada. Básicamente, los beneficiarios de este tipo de prestación pueden trabajar en una profesión distinta a la que tenían antes, siempre que sea compatible con su enfermedad.

Ahora bien, si el trabajador vuelve al mercado laboral, su prestación se vería afectada. De tal forma, el porcentaje del 75% sobre la base reguladora disminuye hasta el 55% original. En este caso, puede volver a trabajar y seguir cobrando la incapacidad permanente total, aunque más reducida.

Requisitos para acceder a la prestación

Por otro lado, debemos tener en cuenta que no todas las personas pueden acceder a la incapacidad permanente total. El factor clave en estos casos sería demostrar un periodo mínimo de cotización, en función de la edad del solicitante:

Si es menor de 31 años, el periodo mínimo de cotización corresponde a un tercio del tiempo transcurrido desde que cumplió los 16 años y la fecha del hecho causante

Si es mayor de 31 años, debe haber cotizado un cuarto del tiempo transcurrido desde que cumplió los 20 años y la fecha del hecho causante, con un mínimo de cinco años. Además de ello, un quinto del periodo de cotización debe incluirse dentro de los últimos diez años antes del hecho causante

Asimismo, si el solicitante tiene menos de 60 años, puede elegir el método de cobro, ya sea de forma mensual o mediante una indemnización en pago único.

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Más adelante, una vez cumplidos los 60 años, puede recibir la pensión reconocida inicialmente. Ahora bien, esta prestación se vería incrementada por las revalorizaciones correspondientes que hubiese recibido desde la fecha en que se sustituyó por la indemnización.