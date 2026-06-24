El BIS advierte de que las 'stablecoins' aún no cumplen con las características del dinero común

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) ha alertado de que las 'stablecoins', las criptomonedas vinculadas a activos reales para minimizar su volatilidad, aún no cumplen con las propiedades del dinero, además de que generan dudas al sistema financiero mundial por los riesgos que puede suponer su adopción.

La entidad presidida por Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, ha aseverado esta realidad en el tercer capítulo de su 'Informe Económico Anual'. Esta entrega ha sido lanzada por adelantado, pues el documento íntegro no estará disponible hasta el próximo domingo.

El BIS realiza una de sus labores más exhaustivas de investigación en el campo de las 'stablecoins', una tecnología que el Banco Central Europeo (BCE) lleva años desarrollando para el futuro lanzamiento del euro digital, que se convertirá en una 'stablecoin'. Una de las apuestas más evidentes del BIS por la tecnología de la tokenización, convertir activos tradicionales en ‘fichas’ o trozos digitales que puedan comprarse, venderse o fraccionarse con más facilidad a través de internet para mejorar la liquidez,, es el Proyecto Agorá.

Esta iniciativa, impulsada junto al Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), dirigido por la presidenta del Santander, Ana Botín, que actúa como asociación mundial de organizaciones financieras, busca mejorar los pagos transfronterizos mayoristas, con el arma de la tokenización como principal apuesta. La iniciativa ha sido respaldada por las principales entidades financieras del país, con BBVA y CaixaBank, entre otras, formando parte del proyecto.

Punto de inflexión

Volviendo al informe, el BIS sostiene que el sistema monetario global se encuentra en un "punto de inflexión", debido al avance de la innovación digital que apunta a mejorar la competencia y la eficiencia en los sistemas de pago y la intermediación financiera, pero que también plantea grandes retos macrofinancieros, según concluye el informe económico anual del banco. Así, creen que los actuales diseños de 'stablecoins' no cumplen con las propiedades del dinero y, de hecho, suponen una amenaza para la integridad financiera. Aún así, destaca su potencial para transformar el sistema y facilitar pagos más rápidos y programables. "Su adopción generalizada podría afectar la estabilidad macroeconómica y financiera", aseveran.

Por el momento, las 'stablecoins' no cumplen con estos requisitos, sin embargo, la combinación de tecnología de registros distribuidos (DLT) y la tokenización de activos pueden ayudar a reducir las fricciones que ya existen en el sistema monetario actual como la limitada interoperabilidad entre los sistemas y plataformas de los intermediarios, los obstáculos a la competencia y las ineficiencias en los pagos transfronterizos.

Freno a la competencia

No obstante, el BIS ha mostrado otros riesgos que su implementación pueden suponer como cuestiones de gobernanza o, incluso, acabar creando ecosistemas cerrados que frenen la competencia y la innovación. "Por lo tanto, el creciente uso de 'stablecoins' plantea desafíos políticos. La regulación será fundamental para dar forma al diseño de las 'stablecoins' y, por extensión, a su futuro papel en el sistema financiero", reza el informe.

"Al integrar innovaciones digitales como la tokenización en la arquitectura financiera existente, las autoridades pueden dar forma al futuro del dinero, la economía y el sistema financiero en aras del interés público, al tiempo que preservan la confianza. Para lograrlo se requerirá coordinación y cooperación tanto a nivel nacional como internacional", ha indicado el director general del BIS, Pablo Hernández de Cos.