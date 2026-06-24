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Empleo en la construcción

Ángel Flores, albañil jubilado: "Ahora se cobra más porque hay menos albañiles. Hay menos gente con oficio y por eso el trabajo está más valorado"

El ex-albañil alerta de la pérdida de especialización y el desinterés de las nuevas generaciones por las profesiones manuales en la construcción

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La falta de relevo generacional y la desespecialización de oficios, agravadas tras la crisis de 2008, dibujan un futuro incierto para el sector de la construcción

La falta de relevo generacional y la desespecialización de oficios, agravadas tras la crisis de 2008, dibujan un futuro incierto para el sector de la construcción / NACHO GALLEGO - EFE

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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A día de hoy, el sector de la construcción se encuentra en un momento donde las dudas no hacen más que aumentar, ya sea por el futuro de la profesión, la falta de mano de obra o el escaso relevo generacional.

En visto de ello, son cada vez más los profesionales que hablando de un problema en el sector que se arrastra desde hace años. Ángel Flores, albañil jubilado con décadas de experiencia, señala una falta de especialización y desinterés de las nuevas generaciones por las profesiones manuales.

Una falta de aprendizaje en el sector tras la burbuja inmobiliaria

En primer lugar, el experto asegura que la causa de esta situación habría sido la gestión posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria. En este sentido, durante la crisis de 2008, muchas personas dedicadas a la construcción perdieron su empleo, por lo que se vieron obligados a buscar trabajo en otros sectores.

"Cuando la construcción volvió a arrancar, las empresas ya no querían peones, querían albañiles expertos, gente que supiera, que tuviera experiencia. Y eso hizo que no se enseñara a una generación" añade. Esta falta de aprendizaje en los trabajadores causó que el relevo de nuevas generaciones se congelara.

La revalorización de salarios en la construcción

A su vez, Flores señala el giro de 180 grados que ha sufrido el sector, sobre todo en cuanto a salarios. "Hoy cualquier albañil, o cualquier persona de una rama de la construcción, gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera", asegura el jubilado.

La causa de esta revalorización de la construcción habría sido la escasez de profesionales en el mercado laboral. "Ahora se cobra más porque hay menos albañiles. Hay menos gente con oficio y por eso el trabajo está más valorado", añade.

Una 'generalización' en las funciones del albañil

Por otro lado, el albañil jubilado critica una pérdida progresiva de las profesiones más especializadas, sobre todo dentro de su sector. "Antes había muchos oficios dentro de la construcción: tabicadores, enfoscadores, alicatadores, soladores… Había mucha especialización", se lamenta.

A día de hoy, muchas de estas funciones son asumidas por la misma persona. "Ahora hay albañiles que hacen de todo, aunque en las obras grandes todavía puede haber gente especializada en una cosa concreta. El albañil es el que hace todos los oficios de albañilería, menos fontanería y electricidad", admite Flores.

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De esta forma, la profesión de albañil se habría convertido en un oficio que requiere muchas responsabilidades dentro de una misma actividad. Sumado a ello, la escasa llegada de nuevos profesionales dibuja un horizonte complicado para un sector tan esencial en nuestro país.

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