Los expertos en energía coinciden: el aire acondicionado puede consumir más de 20 veces que un ventilador

La llegada del verano trae consigo el aumento de las temperaturas y, con ello, el habitual dilema en muchos hogares: ¿cómo se puede combatir el calor sin que la factura eléctrica se dispare? Elegir entre aire acondicionado y ventilador es una decisión recurrente, pero la diferencia de coste entre ambos es mucho mayor de lo que suele imaginarse. Conocer su consumo resulta fundamental para tomar una decisión segura.

Recientemente, se ha viralizado un vídeo de la cuenta de TikTok PulsoSolarRenovables, en el que se comparan las diferentes opciones de electrodomésticos que se pueden usar para combatir el calor durante el verano. Este vídeo ha logrado más de 600.000 visualizaciones en los cuatro primeros días publicado.

Ventilador, opción más económica

La primera de las alternativas es el ventilador, que destaca como la opción más económica. Un modelo estándar consume alrededor de 60 vatios. Si se utiliza durante ocho horas al día a lo largo de un mes, su consumo total alcanza los 14,4 kWh. Teniendo en cuenta un precio medio de la electricidad de 0,15 euros por kWh, el coste mensual apenas llegaría a unos 2,16 euros, un precio muy económico y que probablemente puede asumir cualquier persona.

En el otro extremo se sitúa el aire acondicionado, un aparato que, a diferencia del ventilador, que solo mueve el aire en una dirección, es capaz de cambiar la temperatura de todo un piso en minutos. Sin embargo, esta ventaja implica un gasto considerablemente mayor: un aire acondicionado estándar suele consumir aproximadamente 1.500 vatios.

Aire acondicionado: mayor confort, mayor coste

Siguiendo el mismo hipotético uso de ocho horas diarias durante 30 días, el consumo mensual asciende a 360 kWh. Con el mismo precio de referencia de 0,15 euros por kWh, esto supone un coste cercano a los 54 euros al mes. Solo con esto, ya se puede apreciar que la diferencia es muy clara: el aire acondicionado suele consumir más de 20 veces lo que un ventilador.

Más allá del coste, la diferencia clave está en su funcionamiento. Como se ha expuesto anteriormente, el ventilador simplemente mueve el aire, generando una sensación de frescor, mientras que el aire acondicionado enfría activamente el ambiente. Por eso, durante olas de calor intensas, suele ser la opción más efectiva y recomendada, pese a su mayor impacto económico.

Desventajas en la salud

De ello también habla José Manuel Felices en su perfil de Instagram, Doctorfelices, donde cuenta con casi medio millón de seguidores a finales de junio. En una publicación compartida con el cardiólogo José Abellán, quien por su parte acumula a finales de junio más de un millón de seguidores, explican las posibles desventajas que presentan para nuestro organismo mientras dormimos.

Por una parte, el ventilador es más sencillo, más barato, pero igualmente traicionero. Remueve el polvo, el polen y los ácaros del ambiente, agravando las alergias respiratorias y, en muchos casos, provocando congestión nasal o tos nocturna.

Polvo y ácaros

El aire acondicionado, por su parte, enfría rápido el ambiente, pero también puede perjudicarte: los filtros sucios acumulan polvo y ácaros, consume más energía, por lo que perjudica medioambiental y económicamente, y además puede albergar bacterias o virus.

Por tanto, más allá de la decisión personal, cada una de las dos opciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Es importante estudiar bien cada detalle para poder decidir si prefieres la opción barata, que es más simple, o la opción más cara, que trabaja mejor y puede ser más útil en situaciones extremas.