Wall Street se tiñe de rojo ante el temor a un pinchazo de la IA: el Nasdaq cede un 3%

Los inversores vigilan de cerca a la tecnología este martes a medida que las ventas generalizadas en el Pacífico contagian a Wall Street. El temor a un posible pinchazo de las acciones de la inteligencia artificial (AI) ha llevado los principales índices de Estados Unidos a experimentar grandes recortes en la segunda sesión de la semana, con caídas de hasta el 3%. El detonante ha sido en Seúl, después de que el Kospi —el índice de referencia de Corea del Sur— viviera una caída histórica del 10% en apenas una sesión al calor de preocupaciones sobre las valoraciones de las tecnológicas.

Las tecnológicas, en el ojo del huracán

La fuerte volatilidad llevó a la Bolsa de Seúl a imponer una suspensión de operaciones de 20 minutos en el último tramo de la sesión. Los principales fabricantes de chips, como Samsung y SK Hynix, cerraron con caídas de doble dígito: más del 12% cada una. La reacción del mercado en Corea del Sur ha contagiado a la Bolsa de Tokio. El Nikkei 225 cerró con un recorte del 3,55% tras el desplome histórico en Corea del Sur.

En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq es el más penalizado por el castigo bursátil este martes con un desplome del 3%. Por detrás se sitúa el S&P 500, selectivo que también amanece con números rojos: acumula una caída del 1,50% tras el toque de campana. El Dow Jones también retrocede, aunque a menor medida, y se deja un 0,50%. Más allá de los tres principales índices, el Russell 2000, el parqué que alberga las pymes en Estados Unidos, se deja en torno al 1,50%.

Los analistas llaman a la calma

Los analistas mantienen relativa calma. Daniel Ernst, gestor de carteras de Robeco, asegura que las valoraciones aún están lejos de anteriores burbujas, como la puntocom. “Aunque han resurgido las preocupaciones de que el entusiasmo por la IA esté inflando una burbuja de mercado, los múltiplos de valoración se mantienen por debajo de los picos anteriores y las previsiones de ganancias continúan creciendo”, asegura. En el caso de Estados Unidos, también transmite un mensaje de tranquilidad: “el sector tecnológico de EEUU cotiza actualmente a 23 veces las ganancias futuras”, concluye.

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Otros estrategas también explican que Corea del Sur, a cambio de otros mercados, es más vulnerable a altibajos que otras plazas bursátiles por la fuerte volatilidad. “La magnitud del movimiento tuvo mucho que ver con la naturaleza excesivamente especulativa del mercado coreano, porque ahora está impulsado casi exclusivamente por inversionistas minoristas”, ha explicado Alexander Redman, estratega jefe de renta variable de CLSA, en Singapur, tras las caídas.