Las bodegas Vallformosa rozan los 40 millones en ventas, su mejor resultado en 150 años de historia

Después de unos años complicados, porque la sequía de 2022 y 2023 redujo enormemente la producción, parece que el sector del vino y del cava recupera la alegría. Al menos así lo indican los números que se están empezando a conocer. Los últimos, los de las bodegas Vallformosa, una elaboradora de vinos, cavas y espumosos con más de 150 años de historia, que este martes ha presentado sus resultados de 2025 "con las mejores cifras comerciales de su historia, alcanzando unas ventas de 39,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% respecto a 2024", ha indicado la compañía en un comunicado.

Las bodegas que dirige Marta Vidal, recientemente designada como nueva presidenta de la denominación de origen (DO) Cava, mantuvo el pasado ejercicio un ebitda (beneficios antes de impuestos) de en torno a cuatro millones, esto es un 10%. Son unos resultados, subraya la empresa, que implican "un crecimiento sostenido de las ventas año tras año y una capacidad de preservar la rentabilidad en un entorno de mercado complejo".

Esa complejidad no solo ha venido marcada por la disponibilidad de producción, sino también por la incertidumbre internacional y por el cada vez más evidente descenso del consumo. Pese ello, "Vallformosa lo ha convertido en un ejercicio extraordinario: alcanzando cifras récord en los principales indicadores y reforzando la rentabilidad de forma sostenida", asegura en el mismo comunicado.

La directora general de las bodegas Vallformosa, Marta Vidal, en una imagen tomada en las cavas de la compañía. / Vallformosa

Son cifras, prosigue la directora general, que "demuestran la solidez de la estrategia de la empresa: crece en ventas y sigue invirtiendo para ganar eficiencia y capacidad, incluso en un contexto de presión de costes para todo el sector". Para Vidal, ese crecimiento se está realizando con "una visión a medio y largo plazo, con una apuesta de valor diferencial y bien acogida por el consumidor y los clientes de todo el mundo". "Por sexto año consecutivo, hemos alcanzado las mayores cifras de negocio en facturación, y el beneficio antes de impuestos es de un 13% más que en 2024", subraya.

El 85% se destina al mercado exterior

Una de las claves del buen comportamiento de las ventas el año pasado es la internacionalización, valora la compañía. "En 2025, las ventas de exportación se sitúan en el 85% del total, con una clara priorización en mercados estratégicos", asegura. Los mayores volúmenes de ventas se realizaron en Bélgica, Países Bajos y Japón.

Durante 2025, Vallformosa ha ejecutado inversiones por valor de 1,5 millones de euros, "con foco en la producción como palanca de mejorar la rentabilidad y reforzar la competitividad". Así, entre estas mejoras, la empresa destaca la renovación de la línea de tiraje, que permitirá incrementar la capacidad de producción de botellas aproximadamente en un 30%, con impacto directo en productividad, eficiencia operativa y capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.