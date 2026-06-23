Turnos rotativos y de noche: ¿cuáles son los límites para los trabajadores?

Una gran parte de los trabajadores suelen desarrollar su actividad laboral en sistemas de turnos rotativos o alternativos. En concreto, cerca de 4 millones de personas, es decir, un 20% de los asalariados.

Por otro lado, en lo que se refiere a horario nocturno, unos 2,3 millones de personas trabajan durante la noche, ya sea de forma parcial o habitual.

Ahora bien, el Estatuto de los Trabajadores aclara que los horarios que obligan a dormir de día y trabajar de noche no pueden alargarse de forma indefinida.

El turno de noche no puede durar más de dos semanas seguidas

En este caso, el artículo 36.3 menciona lo siguiente: "en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria".

De este modo, los empleados con turnos rotativos durante la noche, como por ejemplo de 22:00 a 6:00 horas, no podrán alargar este horario más de dos semanas seguidas, a menos que el trabajador esté de acuerdo con dicho horario.

Aún así, esta medida no va dirigida a todas las empresas por igual, ya que solo se tendrían en cuenta si conllevan "procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del día".

Además, en cuanto a las horas de trabajo, el Estatuto sostiene que la jornada de los trabajadores nocturnos no puede superar las ocho horas diarias de media, dentro de este periodo de los quince días. Asimismo, tampoco podrán realizar horas extraordinarias.

Una evaluación médica de forma periódica

Aparte de ello, la normativa laboral también tiene en cuenta la salud y seguridad del trabajador, en función del tipo de actividad laboral.

Entre las distintas medidas, se añade la obligación de realizar una evaluación médica gratuita antes de que el trabajador comience en horario nocturno y posteriormente, todo ello de forma periódica.

Y si se detectan problemas derivados del trabajo nocturno, este trabajador tendrá derecho a ser trasladado a un puesto con horario de día y adecuado a sus capacidades.

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Con todo ello, la modalidad de trabajo nocturno se convierte en una alternativa, aunque con una amplia vigilancia para comprobar que se respeta el descanso y la salud de los trabajadores.