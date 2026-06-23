Tikehau Capital apuesta por los hoteles 'low cost' y su último fondo construirá activos en Madrid, Barcelona y Málaga

La gestora francesa Tikehau Capital ha lanzado —a través de su segundo fondo inmobiliario de valor añadido— una nueva plataforma hotelera 'low cost' en España. Bajo el nombre de Selecto, nace con cuatro proyectos en desarrollo en Madrid, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Málaga, cuya puesta en marcha supondrá una inversión superior a los 150 millones de euros, importe que esperan más que duplicar en los próximos años.

El lanzamiento de esta nueva estrategia Tikehau lo lleva a cabo de la mano de Quest Capital, que actúa como socio operativo y aporta su experiencia en el desarrollo y gestión de activos hoteleros, mientras Maslow Capital ha ejercido de socio financiero, concediendo un préstamo 'senior' para el desarrollo de esta cartera inicial de activos, y IHG será la marca de los activos.

Tikehau prevé construir una cartera de hoteles select service (que suprimen comodidades como restaurantes, spas o servicio a habitaciones) en España y Portugal , con una inversión total objetivo entre los 300 y los 350 millones de euros. Solo los cuatro primeros hoteles representan una inversión superior a 150 millones de euros canalizados a través del segundo vehículo 'value-add' de real estate de Tikehau.

"España y Portugal se ha consolidado como uno de los mercados turísticos más dinámicos a nivel global, con una demanda sostenida tanto en turismo urbano como en viajes de negocios. El lanzamiento de Selecto refleja nuestra convicción sobre el potencial del segmento select service en Iberia. Se trata de un modelo hotelero eficiente y resiliente, con una demanda estructural sólida, que ofrece una oportunidad clara para desarrollar activos modernos y gestionados bajo estándares internacionales", explica Emilio Velasco, máximo responsable de la estrategia inmobiliaria de Tikehau Capital en España y Portugal.

4 activos en Madrid, Barcelona y Málaga

Selecto arranca con cuatro hoteles en localizaciones urbanas. Dos de los proyectos estarán ubicados en Madrid, concretamente en la zona de MadBit (en San Blas-Canillejas) y Las Tablas; otro se levantará en Málaga, en el entorno del Palacio de Ferias y Congresos de la ciudad; y el cuarto se desarrollará en L’Hospitalet de Llobregat, junto a Plaza Europa y Fira Barcelona.

La apuesta de Tikehau se produce en pleno auge del mercado hotelero español, que se ha convertido en una de las clases de activo más buscadas por los inversores inmobiliarios. La inversión hotelera en España alcanzó los 4.275 millones de euros en 2025, el segundo mejor registro histórico, según Colliers, que calcula que el sector canalizó uno de cada cuatro euros invertidos en activos comerciales inmobiliarios durante el ejercicio.

Apuesta por el 'low cost'

La estrategia también responde a un cambio de fondo en la industria hotelera. Frente al peso histórico del lujo y del vacacional, los inversores están elevando su exposición a formatos más eficientes, con menores costes operativos y una demanda amplia. El modelo select service se sitúa a medio camino entre el hotel económico tradicional y el establecimiento urbano de marca internacional: habitaciones estandarizadas, desayunos y servicios esenciales, aunque una menor intensidad de personal.

Selecto ha firmado un acuerdo de franquicia con IHG Hotels & Resorts para implantar la quinta generación de Holiday Inn Express en los activos de la cartera. La enseña pertenece al segmento Essentials de IHG y se ha consolidado como una de las marcas internacionales de referencia en hoteles de servicio limitado. Para Tikehau, esa alianza permite sumar la red de distribución global del grupo hotelero a una ejecución local especializada.

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El movimiento sitúa a Tikehau en una de la batalla por crecer en el segmento urbano. En España, cadenas como B&B Hotels, Travelodge, Accor o Meininger están reforzando posiciones en el segmento económico y de servicios limitados. Sin ir más lejos, por ejemplo, Meininger acaba de aterrizar en el mercado español con un hotel en la Fira Gran Vía de Barcelona y prepara una segunda apertura en Madrid.