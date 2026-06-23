¿Qué supermercados y tiendas están abiertos el 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya? De Mercadona a Lidl

Este lunes 24 de junio se celebra Sant Joan, una fiesta cristiana en honor a San Juan Bautista que, según la tradición cristiana, fue precursor de Jesucristo y el profeta que anunció la llegada del Mesías. Además, bautizó a Jesús en el río Jordán.

Su festividad marca el inicio del verano y la noche de San Juan (es decir, la que va del 23 al 24) es una de las más celebradas en España, sobre todo en Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana.

Por ser festivo y no ser uno de los festivos que la Generalitat contempla como de apertura comercial, la mayoría de centros comerciales permanecerán cerrados o abren solo las zonas de restauración y ocio.

Pero, ¿qué pasa con los supermercados y las tiendas de la ciudad? Lo cierto es que, como ocurre todos los domingos y festivos, hoy hay pocos supermercados abiertos en Barcelona.

Calendario festivo

Bon Preu, Aldi, Lidl y Mercadona habitualmente siguen el calendario del municipio y cierran la mayoría de sus tiendas de Barcelona y Catalunya este día, aunque alguna puede estar abierta.

Pero Caprabo, Condis, Dia, Consum y Carrefour, por ejemplo, sí abren parte de sus tiendas este 24 de junio. La mejor opción es comprobar en su página web si el negocio de tu barrio está disponible.

Bon Preu / Esclat

Los cerca de 150 supermercados que el Grupo Bonpreu (Bonpreu i Esclat) tiene en Catalunya cierran este martes. Pero la mayoría de gasolineras EsclatOil sí abren en su horario habitual. Lo mejor es consultar su web para confirmarlo y ver los horarios.

Caprabo

La cadena de supermercados fundada en Barcelona fue absorbida por el grupo vasco Eroski en 2009. Tal como explican en su web, "Caprabo no sigue un horario establecido para todos sus supermercados, ya que los horarios pueden variar según la tienda y la localidad". Además, algunas de sus tiendas permanecen abiertas en días festivos con horarios especiales.

Es por ello que la propia cadena recomienda consultar la tienda específica en este buscador de su página web para cerciorarse de si está abierta o cerrada.

Condis

Los supermercados, que nacieron en una parada del Mercat de la Mercè de Barcelona, tienen más de 568 establecimientos en Catalunya y 13 en Andorra. Al ser unas tiendas que abren también domingos y festivos, este 24 de junio no será una excepción y muchos establecimientos de la cadena mantienen su horario habitual de 9 a 23 horas. Sin embargo, conviene echar un vistazo a la web de la cadena para comprobar en el buscador el horario de una tienda en concreto.

Carrefour

La francesa Carrefour abre algunas de sus tiendas de Barcelona por Sant Joan, aunque no todos sus establecimientos. Gran parte de las tiendas Carrefour estará cerrada, aunque sí que abrirán las que pertenecen a la zona turística por apertura comercial. Las tiendas Carrefour Express sí que estarán abiertas en su mayoría. No obstante, cada una de sus tiendas (Carrefour, Market, Express, 24 horas) cuenta con distintos horarios dependiendo de la ciudad en la que se encuentran. Es recomendable comprobar en la página web el horario en el que las tiendas están abiertas.

Lidl

La cadena alemana no suele abrir domingos y festivos, por lo que la mayoría de sus tiendas permanecen cerradas. Eso sí, habrá supermercados Lidl abiertos, sobre todo en localidades turísticas como Barcelona, Salou, Calafell o Roses -por poner solo tres ejemplos-, en general con un horario especial de 12 a 19 horas. En su página web puedes consultar los centros que estarán operativos.

Aldi

Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi no suele abrir domingos y festivos, por lo que este miércoles no es una excepción. Sin embargo, no todos los establecimientos permanecerán cerrados, en Barcelona habrá unos cuantos Aldi abiertos de 12 a 20 horas, por lo que se recomienda revisar previamente la web.

Dia

Los supermercados Dia generalmente abren de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas. Pero algunos de sus establecimientos, dependiendo de su ubicación, también lo hacen domingo y festivos, aunque en horarios especiales. Te recomendamos consultar en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele cerrar los festivos y domingos, en línea con su política, así que sus tiendas permanecerán cerradas por Sant Joan. Consulta su horario en la página web.

Consum

Los supermercados valencianos suelen abrir sus tiendas los sábados de 9 a 22 horas y, también, los domingos y festivos. Este día de Sant Joan no es una excepción y puedes ir a comprar en varios de sus establecimientos, que abrirán en horario especial. Otros en localidades menos turísticas sí que cerrarán. Algunas tiendas en Barcelona abren de 9 a 23 horas. No obstante, conviene que confirmes que tu tienda abre en la web y en qué horario lo hace.

Supercor

La cadena de supermercados perteneciente al El Corte Inglés suele abrir los domingos y festivos. Para este 24 de junio se prevé que tenga tiendas abiertas desde las 7 horas de la mañana y hasta las 2 horas en algunos puntos de Barcelona. Consulta tu centro en el Buscador de tiendas Supercor.

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Alcampo

Muchas de las tiendas de la cadena de supermercados abren los domingos y festivos, por lo que se prevé que la mayoría de los comercios de Alcampo de Catalunya estén abiertos. Sin embargo, el horario puede verse modificado. Consulta en su página web la hora del cierre y apertura.