Estas son las tiendas de ropa y calzado mejor valoradas para comprar durante las rebajas de verano

Con la llegada del verano, que empezó hace apenas unos días, también llega el momento de hacer un cambio de armario. En este proceso quizás te das cuenta de que la ropa que tienes para verano ya no te gusta o es otra talla a la que usas ahora.

Sea como sea, el sector retail de moda ofrece una oportunidad para todos aquellos usuarios que quieran renovar su armario para empezar el verano y sus vacaciones. Este ámbito de venta al por menor incluye tiendas multimarca, grandes almacenes, cadenas de ropa (como 'fast fashion') y boutiques independientes que el próximo jueves 25 rebajan la mayoría de sus productos.

Encuesta de satisfacción

En esa línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también explica que las rebajas son una oportunidad perfecta para aquellos consumidores con dificultades económicas. Y es que la organización asegura que, aunque el precio de la ropa y el calzado ha descendido ligeramente en el último año, el IPC se ha incrementado en un 3,2% desde mayo del año pasado.

Según el Estudio de Solvencia Familiar que realiza la organización, el 61% de las familias viven al día, sin margen para el ahorro, y un 33% reconoce tener dificultades para adquirir ropa o calzado.

Y es que ya sea por capricho o por necesidad, los descuentos de verano son una oportunidad perfecta para acceder a productos a precios más asequibles. Por ello, la OCU ha realizado una encuesta de satisfacción para conocer cuáles son las tiendas físicas de venta al por menor más satisfactorias en época de rebajas, según los consumidores.

Un producto con garantías

En moda, Cortefiel, El Corte Inglés, Massimo Dutti, Springfield y Mango, por este orden, son las tiendas con mejores rebajas. En calzado, son las cadenas como Camper, El Corte Inglés, Pikolinos y Skechers, por este orden.

Sin embargo, la organización también alerta de que "el hecho de que un producto esté rebajado no implica una merma en los derechos del consumidor". Es decir, que las condiciones de garantías, seguridad y calidad del producto deben ser las mismas que en cualquier otro periodo de venta.

Recomendaciones para comprar de forma segura en rebajas

Por ello, la OCU ha elaborado una serie de recomendaciones para comprar de forma segura durante las rebajas:

Elaborar una lista de necesidades y evitar compras impulsivas, para un consumo más responsable y ajustado al presupuesto del usuario Verificar que el precio rebajado va acompañado del precio anterior, el cual debe haber estado vigente durante, al menos, un mes. Si hay varios precios, se toma de referencia el más bajo. El consumidor que compre online dispone de un plazo de 14 días para desistir de un producto, aunque sea sin justificar el motivo. En tiendas físicas no existe obligación de aceptar una devolución salvo defecto del producto. Priorizar comercios que estén adheridos al sistema arbitral de consumo, para poder resolver conflictos de forma rápida, gratuita y eficaz. Conservar el recibo de compra o la factura para poder ejercer luego su derecho. Todos los establecimientos deben de disponer también de hojas de reclamaciones.

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"En caso de que estos derechos no se respeten, la OCU anima a los consumidores" a reclamar, para fomentar la transparencia en el mercado, proteger al usuario e incentivar a las empresas a que mantengan prácticas legales, de calidad y servicio.