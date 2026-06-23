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Sacar dinero en efectivo

¿Realidad o mito? Hacienda tiene en cuenta las transacciones en los cajeros y podría multarte por ingresar o sacar dinero de forma sospechosa

El control de efectivo en España se centra en la legalidad y declaración fiscal del origen del dinero, no en las cantidades retiradas

Los expertos coinciden: "Sacar dinero del cajero así es ponérselo fácil a los estafadores"

Hacienda puede supervisar operaciones bancarias, pero las retiradas de efectiva no implican sanción si el origen del dinero está declarado

Hacienda puede supervisar operaciones bancarias, pero las retiradas de efectiva no implican sanción si el origen del dinero está declarado / MANU MITRU - EPC

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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En vista del endurecimiento de los controles en el uso de cajeros automáticos, son cada vez más las personas con dudas sobre el funcionamiento de estas medidas, así como sus efectos en los usuarios.

A pesar de que los movimientos bancarios pueden ser foco de una posible investigación en casos de estafa, las acciones de cada persona siguen siendo libres. Por ello, es recomendable saber cómo funciona el control de efectivo en España.

Retirar efectivo no siempre implica sanciones

Si tenemos en cuenta la información disponible en la normativa actual, el hecho de retirar ciertas cantidades de dinero no tiene por qué conllevar una sanción. En este sentido, no se investiga la cantidad sino el origen del dinero, que debe ser legal y estar declarado a nivel fiscal.

Por ejemplo, movimientos bancarios como el ingreso de una nómina, pensión o facturación de un autónomo, no deberían ser motivo de una investigación fiscal, ni de posibles sanciones.

Por otro lado, también debemos ser conscientes de que las entidades bancarias actúan como colaboradoras de la Administración, sobre todo para evitar intentos de fraude fiscal o blanqueo de capitales, entre otros.

Hacienda puede tener en cuenta indicios sospechosos

Cuando se lleva a cabo una investigación, la Agencia Tributaria suele tener en cuenta los conjuntos de indicios y no solo acciones concretas, como la retirada de efectivo.

En este caso, se podrá considerar motivo de investigación si se demuestran movimientos recurrentes de efectivo, en concreto, si no están vinculados a ingresos declarados en el IRPF o el IVA.

Por último, si hablamos de pagos en efectivo, aquí la normativa sí que puede ser más rígida. Por ejemplo, se prohíbe pagar cantidades iguales o superiores a los 1.000 euros si una de las partes actúa como empresario o profesional. De esta forma, se puede aplicar una sanción del 25% de la cuantía pagada en efectivo.

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Es importante saber que las medidas no siempre castigan todo tipo de acciones, aunque Hacienda puede supervisar ciertas operaciones bancarias sospechosas. En todo caso, para ahorrar cualquier tipo de sanción o investigación, será necesario demostrar una actividad económica declarada y correcta a nivel fiscal.

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