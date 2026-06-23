Esta es la parte del salario o de la pensión que podrían embargarte si no pagas las deudas en 2026

A día de hoy, son muchos los españoles que acaban asumiendo deudas, ya sea por incapacidad de asumir gastos vinculados a la vivienda, suministros, impagos fiscales, entre otros. Para una parte significativa, el pago de deudas ya se corresponde a más del 40% de sus ingresos mensuales.

La parte igual o menor al SMI queda protegida de embargos

Aun así, no muchos saben que el Estatuto de los Trabajadores establece una cláusula donde se protege una parte de los ingresos de los trabajadores. En concreto, el artículo 27.2 aclara que el salario mínimo interprofesional (SMI) no puede ser embargado.

De este modo, si una persona contrae dudas, ningún acreedor puede embargar de la nómina un importe determinado. A su vez, el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional".

Ahora bien, si una de estas prestaciones es superior al SMI, el embargo se llevará a cabo por tramos, variando así el porcentaje aplicado:

Entre 1 y 2 SMI : 30%

: 30% Entre 2 y 3 SMI : 50%

: 50% Entre 3 y 4 SMI : 60%

: 60% Entre 4 y 5 SMI : 75%

: 75% Más de 5 SMI: 90%

Es importante tener en cuenta que el porcentaje no se aplica directamente sobre la cuantía total, sino sobre la parte que rebasa el salario mínimo.

Por otro lado, la normativa establece que si la persona es beneficiaria de más de una percepción, como podría ser el salario junto a una pensión, entonces se acumulan todas ellas y posteriormente se aplica el porcentaje de deuda.

Cómo se aplica el límite inembargable al cobrar paga extra

Además de ello, pueden surgir dudas de cómo se aplica el porcentaje de deuda cuando se reciben pagas extraordinarias. En este caso, no importa mucho si se cobran aparte o están prorrateadas, ya que la ley intenta que el trabajador siempre posea una parte protegida, que sería equivalente al SMI.

Por ejemplo, si las pagas extra se cobran de forma separada, entonces el límite inembargable en el mes donde se cobra la paga sería de dos SMI, y no de uno.

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En el caso contrario, si la pagas extra están prorrateadas, es decir, se reparten entre las doce nóminas, entonces se aplica de forma distinta. Básicamente, el límite inembargable se calcula usando el SMI anual prorrateado en 12 mensualidades, por lo que la proporción sería equivalente en ambos casos, sin favorecer a uno frente a otro.