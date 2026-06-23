Las obras estratégicas impulsadas por el Govern: de la L8 de FGC a la variante de Olot

Pocas horas después de que la cabeza de corte de la tuneladora de la L8 llegara la madrugada de este martes al pozo de ataque de la Gran Via para preparar la excavación del túnel entre Espanya y Gràcia, el Govern aprobaba el programa que deberá sostener financieramente las principales infraestructuras de movilidad de la próxima década. El nuevo Programa d'Encàrrec d'Actuacions (PEA) movilizará 4.350 millones de euros hasta 2036 y coloca en primera línea proyectos que ya están en obras y que necesitan una financiación anualizada, otros que se encuentran en fase avanzada de tramitación y algunos algo más retrasados.

La actuación ferroviaria más avanzada es precisamente la prolongación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que absorbe una inversión prevista de 489 millones de euros. El proyecto conectará por primera vez la línea del Vallès y la del Llobregat-Anoia mediante un túnel de unos 3,5 kilómetros bajo el Eixample y dos nuevas estaciones en Hospital Clínic y Francesc Macià. La llegada de los principales componentes de la tuneladora supone el paso previo al inicio de la excavación del tramo principal, una de las operaciones de ingeniería urbana más sofisticadas actualmente en marcha en Barcelona.

Adjudicada la primera fase del TramCamp

La otra gran infraestructura ferroviaria que aparece en el PEA es el TramCamp. La Generalitat reserva 239 millones para un proyecto que ya ha dejado atrás la fase de planificación y ha entrado en la de ejecución. El pasado marzo se adjudicó por 136 millones de euros la construcción del tramo central de la primera fase, entre Cambrils, Salou y Vila-seca. La actuación incluye la construcción de la plataforma tranviaria, la vía, la urbanización y los sistemas ferroviarios.

Salvador Illa visita la primera fase de las obras del TramCamp de Tarragona. / Jordi Bedmar

Cuando entre en servicio, el primer tramo tendrá 14 kilómetros de longitud, doble vía y 14 puntos de parada (11 paradas y tres estaciones) distribuidos entre Cambrils Centre y Vila-seca Estació. Paralelamente, ya se ejecutan trabajos sobre el antiguo corredor ferroviario y la FGC ha encargado siete tranvías a la compañía Stadler por 72 millones de euros. El calendario oficial sitúa ahora la puesta en marcha a finales de 2029, casi dos años después de las previsiones iniciales.

La controvertida variante de Olot

En cuanto a la red viaria, la obra más ambiciosa y controvertida que aparece en el PEA validado este martes es la variante de Olot y Les Preses, con una inversión que asciende a 494 millones de euros. El proyecto pretende resolver el principal cuello de botella viario de la Garrotxa mediante una nueva conexión entre la A-26 y la C-37. Ha sido un proyecto contestado por parte del territorio y reivindicado por otro, con lustros de alternativas y debates. Ahora, no sin un coste considerable, se ha optado por una solución constructiva en la que cerca del 40% del trazado estará soterrado mediante túneles y falsos túneles para reducir el impacto sobre el entorno y preservar los usos agrícolas de Les Preses.

Junto a estas tres actuaciones emblemáticas que acaparan gran parte de los 4.350 millones, el Govern mantiene su apuesta por las carreteras 2+1, a las que destina 523 millones de euros. La prioridad es reducir la siniestralidad en la red convencional sin recurrir al elevado coste de los desdoblamientos completos. El plan incorpora además otros 785 millones para actuaciones de seguridad vial, desde remodelaciones de enlaces y cruces hasta mejoras de trazado en puntos con alta accidentalidad, detallan desde la Conselleria de Territori.

Mapa que muestra la ubicación de las principales inversiones en infraestructuras y carreteras de la Generalitat en Catalunya desde 2026.

Estación de buses de plaza Espanya

El nuevo PEA también rescata proyectos menos mediáticos pero con fuerte impacto territorial. Entre ellos figura la variante de la C-14 en Tàrrega, valorada en 70 millones; la variante de Sentmenat y Caldes de Montbui, con 45 millones; o las mejoras previstas en la C-17, dotadas con 20 millones. En el ámbito logístico destaca la futura terminal ferroviaria de la Plana de Lleida (Quatre Pilans), con una inversión prevista de 130 millones de euros, concebida para reforzar el transporte de mercancías por ferrocarril en el interior de Catalunya. Y en Barcelona reaparece un proyecto largamente reivindicado: la nueva estación de autobuses de plaza Espanya.

La infraestructura, presupuestada en 60 millones, aspira a convertirse en la gran puerta de entrada de los servicios interurbanos procedentes del Baix Llobregat y el corredor de la Gran Via. La Generalitat licitó en 2024 la redacción del estudio previo y del proyecto constructivo de una terminal que deberá integrarse con las líneas L1 y L3 de metro, la red de FGC y la futura prolongación de la L8. El objetivo es crear uno de los mayores intercambiadores de transporte público de Barcelona y aliviar la presión que soportan actualmente Sants y la Estació del Nord.

Integración urbana en Manresa

Entre las actuaciones menos visibles pero con mayor capacidad de transformación urbana aparecen los proyectos ferroviarios de Manresa e Igualada. El Govern reserva 87 millones para avanzar en la integración de las líneas de FGC en ambas ciudades. En el caso de Manresa, el proyecto prevé soterrar el trazado entre Manresa Alta y la plaza Espanya, donde se construirá una nueva estación subterránea que sustituirá a la actual. La actuación no solo afecta al ferrocarril: permitirá liberar suelo, abrir nuevos viales, crear zonas verdes y completar un futuro nodo intermodal de transporte público en uno de los accesos principales a la ciudad.