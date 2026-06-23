Sistemas de pensiones en Alemania
Ya ha llegado a Europa: la edad de jubilación irá ligada a la esperanza de vida
Alemania propone vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y aumentar las contribuciones salariales un 2%
La decisión clave al pedir la jubilación demorada: “No se puede modificar con posterioridad”
Alemania pretende dar un paso muy importante en lo que la edad de jubilación se refiere. De esta forma, el país aplicaría una normativa con la que se vincula la edad de jubilación y la esperanza de vida.
En este caso, las contribuciones salariales a las pensiones aumentarán un 2%. Además de ello, ya no será posible recibir la jubilación anticipada con pensión completa, y el fondo de pensiones se invertirá en bolsa.
Vincular edad de jubilación y esperanza de vida
Todas estas medidas forman parte de un informe encargado por el canciller alemán Friedrich Merz, en vista de la insostenibilidad presente en el sistema de pensiones. La intención de esta reforma sería garantizar las pensiones de jubilación a largo plazo.
En primer lugar, la comisión asegura que será necesario retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años en 2030. A su vez, esta medida vincularía el retiro a la esperanza de vida, ampliándose la jubilación hasta los 67,5 años a principios de 2040, y a los 70 años en 2090.
Otra novedad sería anular la posibilidad de que cualquier persona pueda recibir una pensión completa a partir de los 63 años. Además, las pensiones ya no se financiarían con los fondos públicos, sino mediante el capital.
En cuanto a la contribución empresarial y salarial, que actualmente corresponde al 9,3% del salario bruto, aumentaría un 2% más. Esta incluso se invertiría a través de un fondo gestionado por el Estado.
Modificaciones en autónomos y nuevos métodos
Por otro lado, los trabajadores autónomos y legisladores podían afiliarse de forma voluntaria al sistema público de pensiones y cotizar en uno privado, aunque en el futuro tendrán que ser obligados.
En cuanto a los diputados del Parlamento alemán, por cada año de servicio tendrán derecho a un 2,5% del sueldo básico de legislador, correspondiente a unos 12.000 mensuales. A su vez, la cifra máxima sería del 65%, que solo se podrá conseguir tras 26 años de servicio.
En todo caso, hasta 2031 está garantizado que las nuevas pensiones corresponden por lo menos al 48% del salario medio. Sin embargo, después de 2031 se propone mantener de forma temporal este porcentaje usando dinero directamente desde los impuestos.
La idea sería financiar una parte del coste mediante los beneficios de un fondo de inversión para pensiones. En todo caso, los pensionistas ya jubilados podrían seguir cobrando su prestación, aunque sus revalorizaciones anuales serían un poco menores, debido al factor de sostenibilidad.
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