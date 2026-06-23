La marca de fabricante impulsa al Grupo IFA hasta una facturación global récord de 45.573 millones en 2025

La empresa de distribución Grupo IFA, que cuenta entre sus asociados con las cadenas de supermercados Ahorramás, BonPreu, Dinosol o Gadisa Retail, alcanzó el pasado 2025 un récord de facturación global consolidada con un total de 45.573 millones de euros en España, Italia y Portugal, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a 2024. En concreto, las ventas consolidadas en España ascendieron a 19.152 millones de euros, lo que supone un 5,2% más que en el ejercicio anterior, según informa el grupo en un comunicado.

De esta forma, en un contexto de intensa presión competitiva, Grupo IFA sigue afianzando un modelo comercial basado en la marca de fabricante, manteniéndose como líder del sector en este ámbito con una cuota de mercado del 20,3%, según NielsenIQ. De hecho, la marca de fabricante representa el 78,1% de las ventas totales del grupo, acumulando algo más de 5,7 puntos a lo largo de estos últimos 13 años, según datos de la consultora a perímetro comparable.

En un entorno marcado por la concentración de grandes operadores nacionales e internacionales, el modelo estratégico de la firma busca explotar sinergias comerciales y operacionales entre operadores regionales líderes en sus áreas de influencia con objeto de consolidar sus operaciones, mejorar sus márgenes y facilitar su capacidad para competir. Dichos operadores cuentan con una oferta comercial diferencial que se adapta con mayor agilidad a las necesidades y tendencias de consumo de sus clientes. Gracias a ello, Grupo IFA lidera por superficie comercial en 22 provincias, siendo un referente en territorios como Andalucía, Canarias, Catalunya, Galicia o Madrid.

De esta forma, durante el pasado año se incrementó la superficie comercial tanto en los datos globales con 7,6 millones de metros cuadrados, un 6,4% más que el año anterior, como en España, con cuatro millones de metros cuadrados, lo que supone un 3,8% de incremento. La compañía ha destacado que este crecimiento también se refleja en el número de establecimientos, que se sitúa en 5.760 a nivel nacional, un 2,1% más que en 2024, y en 11.229 en el ámbito global (+2,6%).

Por otro lado, Grupo IFA se consolida como 'motor' de empleo, ya que se sitúa un año más en el 'top 5' de mayores generadores de empleo en España con un total de 88.493 empleados. Una cifra que se eleva hasta los 153.0571 trabajadores considerando los tres países en los que está presente. Además, ha registrado un impacto socioeconómico relevante, al contribuir al país con 11.476,4 millones de euros a la economía, es decir, lo equivalente al 0,7% del PIB nacional, según refleja la consultora KPMG.

El director general de Grupo IFA, Diego Maus, se ha congratulado por los datos que reafirman su negocio. "Defendemos que nuestra forma de competir es ofrecer al cliente un lineal que priorice su capacidad de elección. Por ello, apostamos por la amplitud del surtido como una de las señas de identidad de nuestra propuesta comercial, con foco en la marca de fabricante, así como una marca propia de calidad que complete todas las necesidades de nuestros clientes", ha subrayado.

"Actualmente, somos la principal plataforma comercial para las marcas, con una cuota de mercado del 20,3%, según NielsenIQ, que sigue creciendo mes a mes, ampliando la distancia frente al resto de operadores. Los resultados de este año avalan este modelo, capaz de competir con compañías de mayor tamaño al combinar la singularidad de las propuestas comerciales de nuestros asociados, todos operadores regionales, con una gestión centralizada de proyectos comerciales y operacionales que pongan en valor nuestro tamaño y capacidad de acceso al mercado", ha recalcado.

Durante 2025, Grupo IFA también ha reforzado la colaboración con la industria mediante iniciativas de inteligencia comercial y digitalización como 'IFA Delfos', un proyecto de 'datasharing' que impulsa la colaboración con fabricantes a través del uso compartido de datos de ventas, mejorando la gestión de la información comercial, la eficiencia de las acciones comerciales, la colaboración con los fabricantes y el crecimiento sostenible de las categorías, con foco en las marcas de fabricante.

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Además, el grupo ha relanzado 'IFA Start', una plataforma de innovación abierta para acelerar la transformación del retail alimentario mediante la colaboración con startups, tecnologías emergentes y ecosistemas internacionales de innovación, conectando retos reales del sector con soluciones tecnológicas escalables de impacto medible en experiencia de cliente, operaciones, logística, planificación y nuevos modelos de negocio.