El Govern movilizará 4.350 millones hasta 2036 para relanzar las infraestructuras de movilidad

El Govern ha aprobado este martes el Programa de Encargo de Actuaciones (PEA) para el periodo 2026-2036 que prevé inversiones por valor de 4.350 millones de euros en infraestructuras de movilidad, con el objetivo de “recuperar el ritmo inversor” previo a la crisis económica y afrontar el crecimiento de la población y las nuevas necesidades de transporte en Catalunya.

Lo ha anunciado este martes el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención en un foro económico celebrado en Barcelona, coincidiendo con la aprobación por parte del Ejecutivo de la actualización y ampliación del programa que corresponde a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que permitirá encargar a Infraestructures.cat la licitación y gestión de las futuras actuaciones.

"Mejores trenes, carreteras y conexiones"

"Garantizamos las inversiones en proyectos clave en toda Catalunya, Resolvemos un déficit inversor de 4.700 millones que se arrastraba desde hacía 13 años y que había impedido hacer las obras cuando tocaba. Ahora aceleramos y damos un gran salto cualitativo y cuantitativo: en 2010 Catalunya invertía 134 millones por año, ahora invertiremos de media 400", ha explicado el president. "Atendemos el presente y planificamos el futuro", ha asegurado.

Imagen del TramCamp, nombre con el que se conoce el futuro tranvía que circulará por Camp de Tarragona. / El Periódico

Según han detallado fuentes de Territori, el nuevo plan contempla una programación de inversiones de 1.600 millones de euros para los primeros cuatro años, entre 2026 y 2029, lo que supone una media de unos 400 millones anuales. La previsión es que la actividad inversora alcance posteriormente los 600 millones anuales a partir de 2030, si se suman las encomiendas de gestión u otras fórmulas como la colaboración público privada que están en estudio.

El Govern justifica el giro inversor por el déficit acumulado durante los últimos años. De acuerdo con los datos expuestos por Territori, entre 2004 y 2012 la inversión media anual en infraestructuras de movilidad rondó los 500 millones de euros, mientras que entre 2013 y 2025 cayó hasta unos 134 millones anuales. El departamento cifra en 4.700 millones de euros el déficit acumulado de obras que no se ejecutaron durante ese periodo y asegura que pretende revertirlo con este encargo.

Obras ya planificadas

El nuevo PEA servirá como marco de planificación para la próxima década y es un requisito previo para poder licitar y posteriormente adjudicar las obras incluidas en el programa. Desde Territori subrayan que la ejecución de las infraestructuras requiere largos procesos de planificación, negociación con los municipios, tramitación ambiental y redacción de proyectos, por lo que consideran imprescindible disponer de una programación estable a largo plazo. Añaden también que en el caso de las obras que forman parte del documento, están lo suficientemente avanzadas.

Mapa que muestra la ubicación de las principales inversiones en infraestructuras y carreteras de la Generalitat en Catalunya desde 2026.

Entre las actuaciones con mayor dotación y más conocidas y anunciadas figuran el programa de mejora de la seguridad vial, con 785 millones de euros; el despliegue de carreteras 2+1, con 523 millones; las mejoras en la red de metro y autobús, con 510 millones; la prolongación de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generalitat entre plaza Espanya y Gràcia, con 489 millones; la variante de Olot y Les Preses, con 494 millones; y el tranvía del Camp de Tarragona, con 239 millones.

Metro y orbital, aparte

El programa también incorpora nuevas actuaciones, entre ellas la variante de la C-14 en Tàrrega, presupuestada en 70 millones; actuaciones de integración urbana de carreteras por 49 millones; la variante de Sentmenat y Caldes de Montbui, con 45 millones; mejoras en la C-17 por 20 millones; una nueva terminal ferroviaria en la Plana de Lleida, con 130 millones; y una nueva estación de autobuses en plaza Espanya, valorada en 60 millones.

La consellera Silvia Paneque y el conseller Albert Dalmau durante el acto de impulso de la Línea Orbital Ferroviaria, en Sant Sadurní d’Anoia / FERRAN NADEU

Fuentes del Govern han precisado que determinadas actuaciones ferroviarias, como la línea orbital ferroviaria (que corre a cargo del Estado), la ampliación de la L3 hasta Esplugues o las futuras extensiones de las líneas L1 y L3 del metro, no forman parte de este PEA porque se incluirán en programas específicos posteriores. Tampoco se incorporan en este documento las inversiones que se desarrollarán mediante fórmulas de colaboración público privada a largo plazo.

Además de las actuaciones incluidas en el PEA, el departamento prevé movilizar otros 1.130 millones de euros mediante encomiendas de gestión y sumar proyectos desarrollados mediante concesiones, como la futura actuación entre Berga y Bagà, lo que elevaría la capacidad inversora global de la Generalitat en movilidad durante la próxima década.