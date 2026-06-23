La Generalitat entra con un 5% en el capital de Openchip

"No tengo ninguna duda de que Openchip será el próximo unicornio de la economía catalana y un gran éxito". Con esta contundencia se expresaba hace unos meses un empresario del sector de la tecnología y su vaticinio respecto a la valoración superior a los 1.000 millones de la 'start-up' explican la decisión tomada ahora por la Generalitat.

El Govern catalán ha anunciado este martes en el consell executiu la decisión de entrar en el capital de la prometedora empresa de chips. Mediante este acuerdo, el ejecutivo que preside Salvador Illa ha impuesto que la sede de la compañía y su centro de actividad queden fijados permanentemente en Catalunya, ya que podrá vetar su salida mientras conserve el citado 5% del accionariado. Además, la Generalitat pasará a tener un miembro en el consejo de administración de Openchip.

La Generalitat entra en el accionariado de Openchip a través de la conversión en acción de parte de los créditos que ha concedido en los últimos tiempos a la empresa, tanto a través del Departament de Economia como de Avançsa, dependiente del Departament d'Empresa. En total, la administración ha prestado cerca de 35 millones a la compañía, la última vez mediante un crédito de 10 millones este mismo mes de junio.

Una empresa estratégica y prometedora

Openchip fue fundada en 2021 y es considerada una empresa de carácter estratégico tanto para Catalunya como para Europa. Esta consideración surge de su presumible impacto en el desarrollo de una industria de semiconductores propia y "por su capacidad para generar conocimiento, ocupación cualificada y posicionamiento tecnológico en ámbitos claves de la economía digital", según explica el Govern.

El proyecto se enmarca dentro de la cadena de valor de los semiconductores avanzados y tiene como objetivo el desarrollo de capacidades propias en el diseño de chips, reduciendo la dependencia tecnológica del extranjero y contribuyendo a la soberanía digital europea. Openchip fue señalada por la Comisión Europea como Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) para contribuir a la investigación, la innovación y el despliegue industrial de microelectrónica y tecnologías de la comunicación.

La sede del Banco de España en Barcelona

La reunión del consell executiu ha traído la confirmación de la adquisición por parte de la Generalitat de la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona. La operación supone el pago de 58,4 millones de euros por siete plantas del emblemático edificio de plaça de Catalunya, 17. El Govern quiere concentrar en ese espacio diferentes unidades departamentales o entidades del sector público actualmente dispersas por la ciudad en edificios alquilados.

El pago se llevará a cabo en cuatro anualidades, la primera de ellas este mismo año, y a las cuotas de 2027, 2028 y 2029 se aplicará un recargo por el interés legal del dinero.

Apuesta por la generación eólica

La reunión del ejecutivo que preside Salvador Illa se ha saldado también con un acuerdo para que la empresa pública Avançsa entre en el capital de X1 Wind, especializada en el ámbito de la energía eólica marina flotante. La empresa pública quiere impulsar así la colaboración público-privada para "desarrollar el crecimiento de empresas que generen valor añadido y sean sostenibles, competitivas, viables y de impacto". La participación de Avançsa será del 7,6% después de haber convertido un préstamo y de haber comprado acciones por un importe total de 2,5 millones de euros.