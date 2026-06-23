Movilidad
Entra en vigor la nueva norma de equipaje de mano: Iberia cambia la denominación desde este martes sin aplicar nuevas condiciones
La aerolínea actualiza la nomenclatura de las maletas de cabina para simplificar el proceso de compra de billetes sin modificar las medidas ni los pesos permitidos
EP
Iberia cambia a partir de este martes, 23 de junio, la denominación de los diferentes equipajes de mano que los pasajeros subirán a bordo de sus aviones, con el fin de que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla, sin aplicar nuevas condiciones.
Tal y como ha confirmado la aerolínea a Europa Press, el llamado accesorio personal, que incluye un bolso, mochila o maletín para el ordenador y que cabe bajo el asiento, pasa a denominarse "equipaje de mano personal".
En el caso de la maleta, desde hoy es equipaje de hasta 10 kg para cabinas turista y turista premium, y equipaje de hasta 14 kg para cabina business.
Por tanto, estos cambios, que no afectan a las medidas ni a los pesos permitidos, son visibles ya en la compra de billetes a través de los canales directos, tanto en la web como en la aplicación móvil.
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