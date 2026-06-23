Damm factura 2.010 millones de euros, un 1,7% menos, pese a su apuesta por la internacionalización

La cervecera catalana Damm cerró el año 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros, un ebitda (beneficios brutos antes de impuestos) de 320 millones de euros y un beneficio neto de 155 millones, según ha dado a conocer este martes la compañía durante su junta de accionistas, celebrada en la Antigua Fábrica Estrella Damm. Así, respecto a los datos presentados en el ejercicio anterior, la compañía registró el año pasado un descenso de las ventas del 1,75% y cerró con 20 millones de euros menos de beneficios netos respecto a 2024, unos descensos que atribuye a la incertidumbre internacional y al comportamiento del consumo. Según datos recientes de la asociación Cerveceros de España, el descenso del consumo de esta bebida es ya del 4%.

El presidente ejecutivo de la compañía, Demetrio Carceller Arce, ha destacado el papel clave que tuvo en 2025 "la estrategia internacional, que pasa por estar cada vez más cerca de los mercados en los que Damm opera, con una mayor capacidad para producir localmente y responder mejor a las necesidades de clientes y consumidores". Así, por ejemplo, ha citado la entrada de la empresa en África, "que supone un avance importante en esa dirección y, junto con la consolidación del negocio en Reino Unido, refuerza un modelo de crecimiento más próximo, más flexible y mejor adaptado a cada territorio".

Actualmente, las marcas de Damm están presentes en más de 130 países y la compañía exporta con marca propia a 88 mercados. En 2025, el negocio internacional siguió ganando peso y ya representa el 30% de la actividad de la compañía. En línea con lo que ha explicado Carceller, Damm ha puesto en marcha este año una fábrica de refrescos en Dakar, en Senegal, que se ha convertido en la primera planta de la compañía en el continente africano. Las instalaciones permitirán impulsar el desarrollo de nuevos mercados en la región.

En Reino Unido, otro de sus mercados estratégicos, Damm ha adquirido las marcas Old Speckled Hen, una de las cervezas' ale premium' más reconocidas del país. Con esta operación, la compañía amplía su presencia en una categoría de gran tradición en el mercado británico y da un nuevo impulso a su crecimiento en el país. Este avance se suma a la consolidación de The Eagle Brewery, su fábrica en Bedford, donde Damm ha invertido en los últimos años más de 80 millones de euros para ampliar la capacidad productiva, incorporar nuevas líneas y avanzar en la producción de bebidas sin alcohol y refrescos.

Más de 22 millones de hectolitros vendidos

Además de la cerveza, su producto más reconocido, Damm comercializó en 2025 bebidas refrescantes y aguas, con lo que sacó al mercado más de 22 hectolitros de bebidas, en sus distintas categorías. Las inversiones sumaron 65 millones de euros, destinados, según ha explicado la firma en un comunicado, a "ampliar y modernizar su capacidad industrial, especialmente en envases retornables y dispensadores de producto". "Esta apuesta por la mejora continua también se refleja en los 14 millones destinados a investigación, desarrollo e innovación, desarrollo de producto y transformación digital", agrega.

La compañía cuenta con una plantilla de 6.393 personas, un 10,9% más que en 2024, con un crecimiento impulsado principalmente por mercados internacionales como Reino Unido, Portugal y China.

Las bebidas refrescantes y, en particular, el éxito logrado con la elaboración, distribución y comercialización de Nestea en España, Andorra, Gibraltar y Portugal, gracias a su reciente acuerdo con Nestlé, propietaria de la marca, da alas a pensar en grande, ha indicado el presidente ejecutivo, que ha anunciado que la empresa inicia un nuevo plan con el que aspira a duplicar su actual cifra de negocio en 2030. Eso ha agregado Carceller, "exige seguir fortaleciendo las marcas, abrir nuevas oportunidades en bebida y alimentación y reforzar la presencia internacional, siempre con una visión de largo plazo y con las personas, la innovación y la excelencia operativa como pilares de nuestro futuro".

Así, el propósito es potenciar las marcas de cerveza de Damm tanto en el mercado nacional como internacional, y, en paralelo, diversificar el portafolio "para reforzar su posición como grupo global de bebidas y alimentación". Esto permitirá, según sus cálculos, "ganar presencia en nuevas categorías, ampliar los momentos de consumo y responder mejor a las preferencias de clientes y consumidores".

La internacionalización se apoyará en la incorporación de datos e inteligencia artificial, la mejora continua de las operaciones industriales, logísticas y comerciales, el desarrollo del talento joven para reforzar la competitividad futura y el compromiso con el medio ambiente, indica la compañía.