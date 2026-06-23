Festivo
¿Qué centros comerciales están abiertos mañana 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?
MAPA | Hogueras y verbenas de Sant Joan 2026 en Barcelona
¿Qué supermercados y tiendas están abiertos el 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya? De Mercadona a Lidl
El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales
Este miércoles 24 de junio se celebra Sant Joan, una fiesta cristiana en honor a San Juan Bautista que, según la tradición cristiana, fue precursor de Jesucristo y el profeta que anunció la llegada del Mesías. Además, bautizó a Jesús en el río Jordán.
Su festividad marca el inicio del verano y la noche de San Juan (es decir, la que va del 23 al 24) es una de las más celebradas en España, sobre todo en Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana.
Es un día festivo en Catalunya y la Comunidad Valenciana, aunque la verbena de la noche de Sant Joan también se celebra en Galicia, Asturias y otros puntos de España.
En el caso de Catalunya, este año no entra dentro de los nueve días festivos que los establecimientos comerciales de Catalunya pueden permanecer abiertos al público.
Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local. Así, algunos de los principales centros comerciales abrirán con horarios especiales por Sant Joan.
Centros comerciales de Barcelona
Esto sucede en Barcelona, donde el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir domingos y festivos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, ambas fechas incluidas.
Las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets y otros centros comerciales de la provincia, como Gran Via 2 (en L'Hospitalet de Llobregat), Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial cierran sus puertas este 24 de junio.
Sin embargo, algunos de estos centros comerciales sí abren sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales de domingos y festivos, pero conviene que consultes sus respectivas páginas web para saber cuáles son o para más información. Es el caso de Barnasud, Mataró ParcBaricentro, Sant Cugat Centre Comercial y Màgic Badalona. La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes) permanecerá abierta.
También abren solo sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales en la ciudad de Barcelona:
- L'Illa Diagonal.
- Arenas Plaça Espanya.
- Westfield La Maquinista.
- Diagonal Mar (Con horario especial de 12h a 20h)
- Centre Comercial Westfield Glòries.
- El Corte Inglés de Diagonal (Con horario especial de 12h a 20h)
Por su parte, permanecen completamente cerrados:
Los únicos centros comerciales que permanecen completamente abiertos este día festivo en Barcelona y provincia son el Maremàgnum (que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año) y Ànec Blau (Castelldefels) cuyo Mercadona, no obstante, sí cierra sus puertas.
Centros comerciales de Tarragona
En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reus cierrra sus tiendas este lunes, pero sí abre de 11 a 00.00 horas la zona de ocio y restauración.
El Parc Central de Tarragona no abre sus tiendas los festivos, pero sí lo hacen los establecimientos de ocio y restauración, tal y como informan en su página web. El horario será de 9 a 1.30 de la madrugada.
Centros comerciales de Girona
Los dos centros comerciales principales de Girona cierran este martes. Sin embargo, el Espai Gironés abre restaurantes y zonas de ocio con sus horarios de siempre, disponibles en su web.
El centro la Gran Jonquera Outlet & Shopping informa de que abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.
Centro comercial de Lleida
La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- cierran sus puertas este martes.
Sin embargo, los establecimientos de restauración tienen la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada uno de ellos en sus horarios particulares.
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