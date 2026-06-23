Catalunya bate su récord de mayo con 2,4 millones de viajeros hoteleros

Barcelona fue en mayo el municipio con más pernoctaciones hoteleras de toda España, y Catalunya la comunidad más visitada, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). La ciudad encabeza el ránking de puntos turísticos con 1.995.339 pernoctaciones, por delante de Madrid (1.968.434) y Calvià (1.344.529). Por número de visitantes, Madrid fue la ciudad que recibió más viajeros (963.864), mientras que Barcelona ocupó la segunda posición, con 854.841.

En lo que respecta al número de visitantes por comunidades autónomas, Catalunya se erige como la más visitada, con 2,4 millones de viajeros —por delante de Andalucía (2.065.183), Illes Balears (1.825.793) y la Comunidad de Madrid (1.232.338)—. Esta cifra supone el dato más alto jamás registrado en un mes de mayo, con un crecimiento del 4,4% respecto al mismo periodo de 2025. Las pernoctaciones alcanzaron los 6,2 millones, solo por detrás de Illes Balears (8.478.653), lo que representa un aumento interanual del 2,8%, aunque la cifra queda ligeramente por debajo del récord absoluto registrado en mayo de 2024.

Por demarcaciones, Barcelona concentró 1,4 millones de viajeros, un 4,6% más que el año anterior. Girona fue la que más creció en términos relativos, con 516.077 viajeros y un alza del 8%, seguida de Tarragona, con 407.462 viajeros y un aumento más modesto del 1,4%. Lleida fue la única provincia en negativo, con 62.582 viajeros y una caída interanual del 5,8%.

El crecimiento respondió tanto al turismo extranjero como al nacional. De los casi 2,4 millones de viajeros alojados en hoteles catalanes, 1,6 millones procedían del extranjero (+4,4%) y cerca de 773.000 eran residentes en España (+4,5%). En el conjunto del Estado, Catalunya fue el tercer destino más elegido por los viajeros nacionales (14,9% del total de pernoctaciones) y también el tercero entre los internacionales (17,9%), por detrás de Illes Balears y Canarias.

Más viajeros, pero que se quedan menos tiempo

El acumulado entre enero y mayo, los hoteles catalanes superaron por primera vez los ocho millones de viajeros en los cinco primeros meses del año, con un total de 8,4 millones, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Tarragona lideró el crecimiento provincial con un incremento interanual del 14,8%, seguida de Barcelona (+6,8%, con casi 4,1 millones de viajeros) y Girona (+5,9%, con 968.370). Lleida volvió a ser la excepción, con una caída del 4,9%.

Sin embargo, este aumento de viajeros vino acompañado de un descenso en la estancia media en los hoteles catalanes, que se situó en 2,61 noches por visitante en mayo, el mínimo histórico para este mes al margen de la pandemia. Tarragona registró las estancias más largas (3,11 noches), mientras que Barcelona se quedó en 2,46.

Los precios van al alza en todo el país

Al calor del aumento del número de viajeros, también subieron los precios de las habitaciones. En concreto, lo hicieron un 5% en el conjunto de España, según el Índice de Precios Hoteleros correspondiente al pasado mes de mayo. La tarifa media por habitación ocupada (ADR) fue de 123,7 euros, un 4,2% más que en mayo de 2025. Por su parte, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 88 euros, con un aumento del 5,8%. Illes Balears registró la mayor subida de precios entre las comunidades autónomas (8,9%), Catalunya un repunte del 4,7%, por debajo de la media estatal, mientras que Marbella fue el municipio con mayor ADR y RevPAR del país, con 267,2 y 207,1 euros, respectivamente.

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En el conjunto de España, las pernoctaciones hoteleras crecieron un 2,5% interanual en mayo y superaron los 36,3 millones, impulsadas principalmente por los viajeros no residentes, cuyas pernoctaciones aumentaron un 3,7%. El mercado británico y el alemán concentraron el 27,9% y el 17,4% de las pernoctaciones internacionales, respectivamente. Por el contrario, las de los residentes en España descendieron ligeramente, un 0,2%.