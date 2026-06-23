Ni 2.000 ni 4.000 euros: esta es la cantidad exacta que puedes dar a un familiar sin tener que pagar impuestos a Hacienda

A la hora de realizar transferencias bancarias, el trato puede ser diferente según la consideración que se tenga. Por ejemplo, si un movimiento de dinero es considerado una donación, entonces tendrá que declararse a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Por ello, la normativa fija una serie de límites, controles y obligaciones que pueden afectar tanto a los ciudadanos como a las entidades bancarias. La intención de esta medida sería evitar prácticas fraudulentas, así como proteger el sistema financiero español.

Cuál es el límite sin declarar en transferencias bancarias

En vista de ello, las entidades bancarias están obligadas a realizar un seguimiento de las transacciones. De tal forma, deben vigilar y analizar los movimientos bancarios y, con ello, detectar posibles operaciones que puedan resultar sospechosas.

Cuando hablamos de transferencias bancarias, Hacienda establece un límite de 10.000 euros sin tener que ser declarados. Con esta medida, se pretende identificar posibles donaciones no declaradas y prevenir intentos de evasión fiscal.

Aun así, las transferencias superiores a los 6.000 euros pueden estar sujetas a análisis por parte de la Agencia Tributaria.

Qué pasa con las grandes cantidades de dinero

Además de ello, si no se declara una donación, esta acción puede conllevar diferentes multas, entre los 600 euros como mínimo, hasta el 50% del valor de la donación no declarada.

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Un simple gesto, como declarar de forma correcta este tipo de operaciones, puede ayudarnos a evitar sanciones. De este modo, los ciudadanos deben estar atentos a la normativa fiscal y posibles modificaciones en los límites de dinero en transferencias bancarias.