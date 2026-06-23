El BEI y el Banco Sabadell sellan una alianza para canalizar 1.000 millones hacia las pymes

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Sabadell inyectarán cerca de 1.000 millones de euros en financiación a pymes y empresas de mediana capitalización españolas, en una operación con la que buscan reforzar el flujo de crédito al tejido empresarial. Así lo ha anunciado este martes la presidenta del organismo europeo, Nadia Calviño, en un acto conmemorativo de las cuatro décadas de actividad inversora de la institución en España, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La primera titulización del BEI

La operación se articula mediante una titulización que permitirá canalizar hasta 975 millones de euros en nueva financiación. De ese importe, el BEI aportará 362 millones, equivalente al 37% del paquete. Además, se trata de la primera vez que el órgano inversor recurre a un instrumento financiero de este carácter. En este sentido, una titulización implica que el BEI comprará parte del riesgo de una cartera de créditos del banco vallesano, lo que libera capital para conceder la financiación a pymes.

El director general adjunto y director de Banca de Empresas de Banco Sabadell, Eduardo Currás, ha valorado de forma positiva la alianza y ha puesto en valor el recurso a la titulización para canalizar más crédito hacia el tejido empresarial. "Esta operación nos permite dar un paso adelante en nuestro compromiso con el crecimiento de las pymes y midcaps en España, ampliando de forma significativa su acceso a financiación en un momento clave", ha manifestado el directivo.

Sabadell se suma al Santander

Con esta alianza, el banco catalán se convierte en la segunda entidad financiera española en cerrar una operación de este carácter con el brazo inversor de la Unión Europea en lo que va de año. El Banco Santander anunció un acuerdo guiado hacia empresas vinculadas a la industria de defensa, la seguridad y las tecnologías limpias el pasado enero, con 900 millones de euros en financiación pactada.

El giro hacia la defensa

La seguridad sigue ganando peso en la cartera del BEI, como respuesta al marco geopolítico actual y los desafíos que afronta Europa. Dentro de este marco, hasta 164 millones de euros se destinarán a financiación vinculada al sector de la seguridad y la defensa. El órgano ha asimismo recalcado la importancia de reforzar la "competitividad" de las pymes en el sector estratégico. Esta alianza con el Banco Sabadell forma parte de la estrategia de la entidad europea dentro del periodo 2025-2027.