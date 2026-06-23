La ayuda al alquiler del Gobierno para víctimas de violencia de género será de hasta 1.000 euros al mes y durante cinco años

Pagar el alquiler puede convertirse en uno de los principales obstáculos para quienes necesitan rehacer su vida tras una desagradable situación de violencia. Con ese objetivo, el Gobierno mantiene dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 un programa específico que permite financiar total o parcialmente el arrendamiento de una vivienda a víctimas de violencia de género, así como a otros colectivos especialmente vulnerables.

La medida cobra bastante protagonismo si destacamos que puede llegar a cubrir el 100% del alquiler durante un periodo máximo de cinco años. Aun así, cabe recordar que la normativa establece una serie de condiciones y requisitos que deben cumplirse para acceder a esta ayuda.

Según recoge el Real Decreto 326/2026, que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el programa está dirigido a personas que necesiten una solución habitacional inmediata y se encuentren en una situación acreditada de vulnerabilidad.

Hasta el 100% del alquiler y con un límite de 1.000 euros al mes

La normativa prevé ayudas de hasta el 100% de la renta arrendaticia, con carácter general hasta un máximo de 1.000 euros mensuales, aunque las comunidades autónomas podrán ampliar determinados límites en función de las circunstancias del caso.

Además del alquiler, la ayuda puede incluir determinados gastos vinculados a la vivienda habitual, como suministros básicos o gastos asociados al uso de la vivienda cuando así lo establezcan las administraciones competentes.

La duración de la ayuda podrá alcanzar un máximo de cinco años, uno de los aspectos más destacados del programa.

Quién puede solicitar esta ayuda

Las víctimas de violencia de género constituyen uno de los colectivos prioritarios, pero no son las únicas personas que pueden beneficiarse.

El programa también contempla el acceso para víctimas de violencia sexual, víctimas de trata con fines de explotación, personas objeto de desahucio, personas sin hogar y otros colectivos que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

Para acceder a la ayuda es necesario acreditar la situación que da derecho a ella mediante los mecanismos previstos legalmente y contar con la valoración de los servicios competentes.

Cómo se solicita

La gestión corresponde a las comunidades autónomas, que son las encargadas de tramitar las solicitudes y resolver la concesión de las ayudas.

Por este motivo, las personas interesadas deberán consultar las convocatorias que publique su comunidad autónoma o dirigirse a los servicios sociales y organismos autonómicos de vivienda para conocer los plazos y la documentación exigida en cada caso.

Conviene tener en cuenta que no se trata de una ayuda automática. La concesión depende de que concurran los requisitos establecidos en la normativa y de la acreditación de la situación de vulnerabilidad.

Noticias relacionadas

La medida forma parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y tiene como objetivo garantizar una alternativa habitacional estable a quienes atraviesan circunstancias especialmente difíciles. Aunque existen antecedentes de programas similares en planes anteriores, el nuevo marco estatal mantiene este instrumento de apoyo y refuerza la protección residencial de los colectivos con mayores dificultades de acceso a una vivienda.