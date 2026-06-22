Veolia prevé invertir 1.000 millones de euros en España hasta 2030

Veolia ha aprovechado el balance del primer semestre de 2026 para reivindicar el cumplimiento de la hoja de ruta fijada hace seis meses con la implantación del modelo "One Veolia" y para confirmar sus planes de crecimiento en España. La compañía, que considera el país uno de sus mercados estratégicos a escala mundial, prevé invertir 1.000 millones de euros hasta 2030 y situar la valorización energética de residuos entre las principales palancas de expansión, junto al agua, la energía y la diversificación hacia nuevos sectores industriales.

Un año después de asumir la dirección de Veolia en España, Daniel Tugues ha defendido este lunes en Barcelona que la empresa concurre con "la mejor oferta que se puede hacer" al concurso del servicio de agua de ocho municipios del área metropolitana de Barcelona, uno de los mayores contratos del sector. La multinacional presentó su oferta en abril y espera que la resolución pueda conocerse entre julio y septiembre, como ha anunciado la propia AMB, aunque ha admitido que no dispone de nueva información sobre la valoración de las seis candidaturas presentadas.

Trabajo culminado

Tugues ha sostenido que la integración de la organización está prácticamente completada. "Todo lo que explicamos en diciembre ya está hecho", ha resumido el directivo, en referencia al proceso de unificación de más de un centenar de marcas bajo la enseña Veolia. La compañía ha culminado además la integración societaria y organizativa de sus actividades de agua, energía y residuos, manteniendo únicamente algunas excepciones como Aigües de Barcelona por razones contractuales.

Con más de 18.800 trabajadores en España, de los que 5.400 se encuentran en Catalunya, la empresa asegura que la mitad de la población española recibe algún servicio vinculado a sus actividades. España se ha consolidado además como el cuarto mercado mundial del grupo, prácticamente empatado con Alemania, con unos ingresos de 3.000 millones de euros en 2025. El primero es Francia y, el segundo, Estados Unidos.

El Director País de Veolia en España, Daniel Tugues. / Veolia

Tugues ha vinculado también este crecimiento al aumento de la preocupación por los efectos del cambio climático. Según ha recordado, los fenómenos meteorológicos adversos provocaron pérdidas superiores a 12.200 millones de euros en España durante 2025 y algunos estudios estiman que el 63% de la población considera prioritaria la lucha contra el cambio climático.

60% de inversiones en agua

En este contexto, Veolia ha confirmado un plan inversor de 1.000 millones de euros para el periodo 2026-2030. Aunque el reparto definitivo dependerá de la evolución del mercado y Tugues ha preferido no concretar, actualmente alrededor del 60% de las inversiones previstas se concentran en el negocio del agua, el 25% en energía y el resto en crecimiento inorgánico y adquisiciones.

El directivo ha defendido que el agua seguirá siendo un área prioritaria por la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras frente a futuras sequías y para cumplir las exigencias regulatorias europeas. También ha señalado la eficiencia energética y las soluciones para la industria como ámbitos de crecimiento, especialmente en actividades vinculadas a la resiliencia climática. La compañía mantiene además su objetivo de incrementar un 40% sus ingresos en España hasta el año 2030.

La valorización gana peso

Así, aunque el agua continúa siendo el principal negocio de Veolia en España, Tugues ha subrayado que la valorización energética de residuos tendrá un papel cada vez más relevante en la estrategia de crecimiento. La compañía se presenta como líder europeo en economía circular y aspira a reforzar actividades ligadas al reciclaje, la producción de biogás y la conversión de residuos en energía.

Planta de cogeneración energética de la multinacional Veolia en Poznan (Polonia). / Veolia

El grupo trató el pasado año 925.000 toneladas de residuos, produjo más de 262.000 megavatios hora de energía a partir de ellos y recicló 130.000 toneladas de plástico. Según Tugues, la valorización permitirá aprovechar las sinergias con las actividades de agua y energía y ganar peso en un mercado que considera llamado a crecer durante los próximos años.

En paralelo, Veolia mantiene abierta la puerta a nuevas adquisiciones, especialmente en el ámbito energético, tecnológico y de soluciones ambientales especializadas. El directivo ha citado entre los segmentos de interés actividades relacionadas con el amianto, la descontaminación de suelos, la eficiencia energética o tecnologías avanzadas para la gestión del agua.

Optimista sobre la inversión pública

Entre los hitos recientes, la compañía ha destacado la ampliación de su red de centros digitales Hubgrade, con la inauguración de una nueva instalación en Granollers especializada en resiliencia urbana, así como la obtención de nuevos contratos en agua, energía y servicios ambientales durante la primera mitad del año.

Por lo que respecta a Catalunya, Tugues se ha mostrado "más optimista" sobre la ejecución de las grandes infraestructuras vinculadas a la reutilización de agua en el sistema del Llobregat y ha reiterado la necesidad de avanzar también en el Besòs, aunque ha admitido que este último proyecto tendrá un horizonte temporal más largo y dependerá de financiación pública.