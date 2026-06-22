¿Hasta qué hora abren los supermercados el 23 de junio, víspera de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?

La verbena de Sant Joan, una de las noches más señaladas del calendario catalán, cae este año en la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio. Una noche especial y festiva, con las playas repletas de gente, hogueras, fuegos artificiales y petardos.

El 24 de junio, Sant Joan, es festivo en Catalunya, con lo que la mayoría de supermercados cerrarán y los que abren lo harán con horarios especiales. Aunque el día previo, este martes, no es festivo, pueden surgir dudas sobre la horra de cierre de los supermercados y los centros comerciales el 23 de junio, especialmente si a última hora falta alguna cosa para la cena de la verbena. Estos son los horarios de los supermercados y tiendas el 23 de junio, la víspera de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya.

Bon Preu / Esclat

Los cerca de 150 supermercados que el Grupo Bonpreu (Bonpreu i Esclat) tiene en Catalunya abrirán este martes con su horario habitual, de 9 a 21:30 horas. En su web puedes consultar los horarios del supermercado de tu municipio.

Caprabo

La cadena de supermercados fundada en Barcelona fue absorbida por el grupo vasco Eroski en 2009. Sus tiendas también abrirán sus puertas este 23 de junio. Algunos establecimientos incluso hasta las 23 horas.

De todas formas, conviene consultar la tienda específica en este buscador de su página web para cerciorarse de si está abierta o cerrada.

Condis

Los supermercados, que nacieron en una parada del Mercat de la Mercè de Barcelona, tienen más de 568 establecimientos en Catalunya y 13 en Andorra. Al ser unas tiendas que abren también domingos y festivos, este 23 de junio mantienen su horario habitual, que varía dependiendo de la tienda. Es por ello que conviene echar un vistazo a la web de la cadena para comprobar en el buscador el horario de una tienda en concreto.

Carrefour

La francesa Carrefour también abre sus tiendas de Barcelona la víspera de Sant Joan. No obstante, cada una de sus tiendas (Carrefour, Market, Express, 24 horas) cuenta con distintos horarios dependiendo de la ciudad en la que se encuentran. Es recomendable comprobar en la página web el horario en el que las tiendas están abiertas.

Lidl

La cadena alemana abrirá con normalidad este 23 de junio manteniendo su horario habitual de 9 a 21.30 este martes. En su página web puedes consultar los centros que estarán operativos.

Aldi

Horarios habituales en Aldi este maertes, tal como se puede revisar en su web.

Dia

Los supermercados Dia generalmente abren de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas. Pero algunos de sus establecimientos, dependiendo de su ubicación, también lo hacen domingo y festivos, aunque en horario reducido (hasta las 14.30 horas). Te recomendamos consultar en el buscador de la página web.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele cerrar los festivos y domingos, en línea con su política. Así, mantendrá sus tiendas cerradas por Sant Joan. El martes previo, no obstante,mantendrán sus tiendas abiertas con normalidad. Consulta su horario en la página web.

Consum

Los supermercados valencianos suelen abrir sus tiendas los sábados de 9 a 22 horas y, también, los domingos y festivos. La víspera de Sant Joan puedes ir a comprar en ese horario. No obstante, conviene que confirmes que tu tienda abre en la web y en qué horario lo hace.

El Corte Inglés

El horario de apertura y cierre de El Corte Inglés no se verá alterado el 23 de junio, mientras que el 24 harán horario especial. Pero para consultar si el establecimiento que te interesa abre, puedes verificarlo en la página del supermercado.

Supercor

La cadena de supermercados perteneciente al El Corte Inglés tendrá su horario habitual. Consulta tu centro en el Buscador de tiendas Supercor.

Noticias relacionadas

Alcampo

Horarios habituales también en Alcampo el 23 de junio, con establecimientos abiertos hasta las 23 horas. Consulta en su página web la hora del cierre y apertura.