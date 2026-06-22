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Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Numerosas ciudades españolas también han elegido la fecha como fiesta local

24 de junio: ¿Dónde es festivo el día de San Juan en España?

La noche de San Juan se encienden hogueras en diferentes puntos de España.

La noche de San Juan se encienden hogueras en diferentes puntos de España. / El Periódico

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El verano llega con una alegría extra para los trabajadores de tres comunidades autónomas españolas, que contarán con un festivo entre semana nada más comenzar la estación estival.

Se trata del 24 de junio, día de San Juan, festividad que pese a su nombre religioso tiene un origen pagano relacionado con el solsticio de verano. Como en tantos otros casos como la Navidad, la Iglesia adoptó este rito ancestral para integrarlo en su calendario de celebraciones.

Las comunidades que han elegido esta fecha como fiesta autonómica son Catalunya, la Comunidad Valenciana y Galicia, según se recoge en la resolución oficial de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Barcelona 23.06.2021 Barcelona Revetlla , verbena, de Sant Joan con hogueras, petardos y bengalas en la calle de Floridablanca con Viladomat. Fotografía de Jordi Cotrina

Celebración de la verbena de Sant Joan en Barceona. / Jordi Cotrina

En todas ellas, el elemento más tradicional son las hogueras del 23 de junio por la noche en plazas, calles y playas, en lo que se conoce como Nit de Sant Joan o Noite de San Xoán. El fuego purificador es el símbolo común que recuerda la naturaleza pagana de la celebración.

Puente solo para los privilegiados

Este año San Juan cae en miércoles, por lo que para formar un puente es necesario cogerse dos días libres más, sean lunes y martes o jueves y viernes.

Bañistas en la playa de Barcelona.

Bañistas en la playa de Barcelona. / RICARD CUGAT

La recompensa para quienes puedan hacerlo es tentadora: cinco jornadas de fiesta en las que disfrutar de las primeras caricias del verano.

Festivo para uno de cada tres españoles

Catalunya (8,2 millones de habitantes), la Comunidad Valenciana (5,5 millones) y Galicia (2,7 millones) figuran entre las autonomías más pobladas de España, junto con Andalucía y Madrid. Entre las tres totalizan 16 millones de habitantes, por lo que uno de cada tres españoles tendrá fiesta el próximo 24 de junio.

Además, en el resto de España numerosas ciudades han elegido esta fecha como festivo local. Entre ellas se encuentran las siguientes capitales de provincia:

  • Las Palmas de Gran Canaria, que conmemora su fundación.
  • Albacete.
  • Almería.
  • Badajoz.
  • León.
  • Soria.

También es festivo en otras ciudades como Ciutadella (Menorca), que celebra sus populares fiestas de Sant Joan con los caballos como protagonistas.

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La gente se arremolina ante los caballos al ritmo de la música durante la tradicional fiesta de Sant Joan en Ciutadella

La gente se arremolina ante los caballos al ritmo de la música durante la tradicional fiesta de Sant Joan en Ciutadella / JAIME REINA /AFP

14 festivos cada año

El calendario laboral de todos los municipios españoles consta de 14 días festivos, repartidos entre 8 de carácter estatal, 4 autonómicos y 2 locales.

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