Isabel Rovira, directora de la Escola Agrària: "Cuesta encontrar jóvenes que quieran ser agricultores, la formación medioambiental tiene mucha más demanda"

Si bien el mundo de la agricultura está en el centro de la actualidad desde hace años con movimientos como la Revolta Pagesa y los cortes de carretera, la formación en este sector continúa viviendo una demanda baja que pone en cuestión el futuro del sector. El ciclo de Gestión Forestal de la Escola Agrària del Solsonès ha vuelto a llenar todas las plazas disponibles, mientras que el de Paisajismo y Medio Rural registra una demanda muy inferior, con solo 10 solicitudes para 22 plazas. La tendencia consolida el peso creciente de los estudios vinculados al medio natural por encima de los itinerarios más orientados a la agricultura y la ganadería.

La directora del centro, Isabel Rovira, explica que el ciclo forestal “está lleno” y que “tenemos más solicitudes que oferta de plazas”. En este sentido, detalla que la escuela ha optado por reducir los grupos: “Nosotros reducimos los grupos, no ofrecemos las 30 plazas. Tenemos muchas salidas y preferimos grupos más reducidos”.

En cambio, el ciclo de Paisajismo y Medio Rural mantiene una demanda más discreta. “Es un ciclo que no es tan atractivo para los jóvenes, me imagino, el tema de hacer de agricultores y ganaderos. No les atrae tanto como el tema del medio natural”, afirma Rovira. “Estamos con 10 inscripciones, que es lo habitual.”

Alumnos de la Escola Agrària en una sesión sobre gestión forestal / Archivo particular

El centro mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos alumnos en este itinerario hasta septiembre, mientras que el forestal ya ha cerrado plazas.

En paralelo, la escuela trabaja en un certificado profesional vinculado a los aprovechamientos forestales, pero el proyecto depende de una convocatoria administrativa aún pendiente. “No ha salido ni la convocatoria, no sabemos ni cómo irá”, apunta la directora, que sitúa la posible implantación como muy pronto en 2027.

Por lo que respecta a las instalaciones, Rovira asegura que no hay novedades previstas: “No, no. Hemos hecho mucho trabajo estos últimos años y ahora estamos bien. Tenemos la escuela a punto”.

Formación continua aún en el segundo semestre

En el ámbito de la formación continua, el centro mantiene una elevada actividad, con más de 30 cursos anuales. La demanda se concentra especialmente en el ámbito forestal, con cursos de motosierra, desbrozadora y control de especies cinegéticas. De cara al otoño, se programarán once cursos más con propuestas diversas, desde coaching, jardinería hasta mecánica avanzada o formación obligatoria para profesionales del sector porcino.

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Con estos datos, la Escola Agrària del Solsonès consolida su papel como centro de referencia en formación forestal y ambiental, mientras el peso de los estudios tradicionales de agricultura pierde fuerza entre los jóvenes.