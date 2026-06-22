Hoy arranca el plazo para apuntarse a la nueva temporada Imserso: requisitos y cómo inscribirse

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este lunes, día 22, el periodo de inscripción para participar en el programa de Turismo de la temporada 2026-2027, que contará con 879.213 plazas repartidas entre destinos de costa, islas y turismo de interior. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 10 de julio, incluido.

El programa, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo promover el envejecimiento activo de las personas mayores, favorecer las relaciones sociales y contribuir al mantenimiento de la actividad turística y el empleo durante la temporada baja.

Quién puede acceder al programa

Pueden participar en el Imserso las personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación de la Seguridad Social, pensionistas de viudedad con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos o perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo con 60 años cumplidos, así como asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social con 65 años o más.

También pueden disfrutar de este programa los españoles residentes en el extranjero que reúnan los requisitos establecidos y los emigrantes retornados pensionistas.

Los beneficiarios podrán viajar acompañados por su cónyuge o pareja de hecho, aunque esta no reúna las condiciones exigidas. Asimismo, también podrán viajar con hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre que compartan habitación.

Cómo solicitar plaza

Las personas que quieran participar por primera vez deberán presentar una nueva solicitud en el periodo establecido de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso o mediante la presentación del formulario oficial habilitado por el organismo.

Por su parte, quienes ya estén acreditados en temporadas anteriores no tendrán que volver a presentar la solicitud, salvo que necesiten modificar datos personales, preferencias de viaje o la información relativa al acompañante.

Una vez finalizado el plazo, el Imserso enviará las correspondientes acreditaciones a los usuarios admitidos. Con esta documentación podrán acceder posteriormente al proceso de reserva de los viajes.

880.000 plazas

Esta temporada 2026-2027 cuenta con un total de 879.213 plazas distribuidas en tres grandes modalidades de viaje. La modalidad de costa peninsular ofrece 440.284 plazas para destinos en Andalucía, Comunitat Valenciana, Catalunya y la Región de Murcia.

Por otro lado, los viajes a las Islas Baleares y Canarias suman 228.142 plazas dentro de la modalidad de costa insular. En cuanto al turismo de interior, hay 210.787 plazas e incluye circuitos culturales, viajes de naturaleza, visitas a capitales de provincia y desplazamientos a Ceuta y Melilla.

Qué incluyen los viajes

Los paquetes turísticos incluyen alojamiento en hoteles seleccionados por el programa, pensión completa en la mayoría de modalidades, transporte cuando corresponda y según el destino contratado, y una póliza colectiva de seguro.

Además, el Imserso sigue dando la opción de viajar con animales de compañía en determinados destinos de costa, una medida incorporada en las últimas campañas para facilitar la participación de más usuarios.

Precios de los viajes

El coste varía en función del destino, la duración de la estancia y la inclusión o no del transporte. Según la previsión publicada por el Imserso de esta temporada, las tarifas parten de 132,91 euros para algunas escapadas de corta duración y pueden alcanzar los 564,72 euros en determinados viajes a Canarias con transporte incluido.

Por tanto, entre ambos extremos existen múltiples opciones para destinos peninsulares, insulares y circuitos culturales, con importes adaptados a cada modalidad.

Además, existe una tarifa plana de 50 euros destinada a personas con menores ingresos. En total, se reservan 7.447 plazas para pensionistas cuyos ingresos sean iguales o inferiores a la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. En estos casos, el Imserso asume el resto del coste del viaje, independientemente del destino elegido.

Criterios para adjudicar plazas

La asignación de plazas se realiza mediante un sistema de baremación que tiene en cuenta diferentes criterios, entre ellos la edad del solicitante, sus ingresos económicos, la situación familiar, la existencia de discapacidad y la participación en temporadas anteriores.

El objetivo de esta baremación es garantizar un reparto equilibrado de plazas y favorecer el acceso de las personas que presentan una mayor necesidad social o económica.

El Programa de Turismo del Imserso facilita el acceso a actividades de ocio y descanso a las personas mayores y busca combatir la soledad no deseada.

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Fuentes