Hipra gana 53,9 millones en 2025 y supera por primera vez los 500 millones de facturación tras crecer un 17% en ventas

Hipra, la compañía del sector biofarmacéutico con sede en Girona, cerró 2025 con una facturación de 516 millones de euros y un beneficio neto de 53,9 millones de euros. La cifra de negocio creció un 17% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar un máximo histórico para el grupo. En términos operativos, el EBITDA se situó en 125,2 millones de euros. Del mismo modo, el grupo ha reducido su endeudamiento neto en 12,3 millones de euros, hasta situarlo en 145,5 millones de euros, equivalente a 1,16 veces el EBITDA.

“Este 2025 alcanzamos los 500 millones por primera vez, un dato que reafirma nuestro modelo basado en prevención e innovación”, ha afirmado David Maldonado, director ejecutivo financiero de Hipra.

Durante el pasado año, Hipra destinó más de 62 millones de euros a I+D, equivalente a cerca del 12% de su facturación anual. A esta cifra se suman las inversiones realizadas en infraestructuras y capacidades productivas, situando el esfuerzo inversor total de la compañía por encima de los 93 millones de euros (18% de la facturación anual). Este dinamismo inversor consolida una trayectoria sostenida de crecimiento, que eleva hasta los 400 millones de euros en I+D desde 2019.

Nuevas instalaciones

En cuanto a los hitos más relevantes alcanzados durante el pasado año, Hipra cita la inauguración de su campus en Aiguaviva, para complementar la sede de Amer, ambas en Girona. "Las nuevas instalaciones, con una inversión total prevista de 550 millones de euros y que avanzan hacia la Fase 2, persiguen posicionar la compañía como un hub biotecnológico de referencia en Europa", ha ampliado la empresa.

El área de Salud Humana, creada en 2020 con el inicio del desarrollo de la vacuna frente al covid, ha alcanzado en 2025 nuevos hitos en su proceso de consolidación. Uno de los más relevantes ha sido la adaptación, registro y fabricación de BIMERVAX frente a la nueva variante circulante del covid en 2025, paso clave para la posterior firma de un acuerdo conjunto de adquisición (Joint Procurement Agreement, JPA) con la Unión Europea. En el marco de este acuerdo, nueve países han comprado dosis de la vacuna de Hipra, con España a la cabeza como el país que más dosis ha adquirido y administrado.

Además, en septiembre de 2025, Hipra presentó SPEEDCELL, proyecto de 4 años cofinanciado por la UE que tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la producción de productos biológicos, permitiendo una respuesta rápida a las emergencias sanitarias, en consonancia con la "Misión de los 100 días" de la UE.

Carles Fàbrega, director general del área de Salud Humana, ha afirmado que los avances logrados durante 2025 "refuerzan nuestra confianza en el proyecto de Salud Humana; estamos construyendo capacidades y posicionamiento a largo plazo, y los resultados obtenidos confirman que avanzamos en la dirección correcta".

Por su parte, el área de Salud Animal cerró 2025 con un incremento del 14,3% en ventas respecto a 2024, y de forma global ha alcanzado una cuota de mercado del 7,4% aproximadamente para animales de abasto. Un 88% de las ventas de la unidad de Salud Animal fueron a nivel internacional, con Europa como principal mercado.

David Caballero, director general del área de Salud Animal de Hipra y responsable global de Negocio en 2025, considera que ha sido un año “excelente” en ventas y apuesta por mantener el rumbo de crecimiento e internacionalización de la compañía. “Con un 'pipeline' con más de 25 proyectos en desarrollo, seguiremos reforzando nuestra inversión en innovación, prevención y servicios innovadores para veterinarios y granjas”, ha afirmado.