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¿Dónde es festivo el miércoles 24 de junio, Sant Joan 2026 en Catalunya?

Es una de las fiestas más celebradas principalmente en el Mediterráneo,

Los termómetros tocarán techo y dejarán un Sant Joan marcado por el calor extremo

Revetlla de Sant Joan a la plaça Corsini de Tarragona, en una imatge d'arxiu.

Revetlla de Sant Joan a la plaça Corsini de Tarragona, en una imatge d'arxiu. / AJUNTAMENT DE TARRAGONA

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La noche de Sant Joan es una de las más populares y celebradas en toda España. Durante la madrugada, miles de personas acuden a las playas hasta altas horas para dar la bienvenida al verano con verbenas donde el fuego y el agua se convierten en elementos protagonistas de la noche más mágica del año.

Aunque es una de las fiestas más celebradas principalmente en el Mediterráneo, el día de Sant Joan, 24 de junio, no es festivo en toda España, pero sí en toda Catalunya. Tan solo dos comunidades autónomas más pueden disfrutar de este día al tenerlo marcado en rojo en el calendario laboral: Comunidad Valenciana y Galicia.

Aparte de estas comunidades autónomas, hay algún que otro municipio donde el 24 de junio también es festivo.

Sobre la noche de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan es una celebración de origen pagano. Tradicionalmente, se festejaba con la llegada del solsticio de verano el 21 de junio. Se trataba de una fiesta de culto al sol en la que los rituales alrededor del fuego y el agua jugaban un papel muy importante como elementos purificadores: ahuyentaban los malos presagios y atraían los buenos deseos.

Finalmente, el cristianismo trasladó la fiesta al 23 de junio, coincidiendo con la fecha del nacimiento de San Juan Bautista, según data la Biblia.

Próximos festivos en Catalunya

Tras la celebración de esta tradicional fiesta catalana, marcada por las cocas y las hogueras en la playa, todavía faltarán por celebrar los siguientes festivos:

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  • 15 de agosto: La Asunción.
  • 11 de septiembre: Diada de Catalunya.
  • 24 de septiembre: La Mercè, fiesta mayor en Barcelona.
  • 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
  • 1 de noviembre: Todos los Santos.
  • 6 de diciembre: Día de la Constitución.
  • 25 de diciembre: Navidad.
  • 26 de diciembre: Sant Esteve.

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