¿Hasta qué hora abren los centros comerciales el 23 de junio, víspera de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?

La verbena de Sant Joan, una de las noches más señaladas del calendario catalán, cae este año en la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio. Una noche especial y festiva, con las playas repletas de gente, hogueras, fuegos artificiales y petardos.

El 24 de junio, Sant Joan, es festivo en Catalunya, con lo que varios centros comerciales cerrarán o abrirán con horarios especiales. Aunque el día previo no es festivo, pueden surgir dudas sobre la horra de cierre de los supermercados y los centros comerciales el 23 de junio, especialmente si a última hora falta alguna cosa para la cena de la verbena.

Centros comerciales de Barcelona

Las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Màgic BadalonaGran Via 2 (en L'Hospitalet de Llobregat), Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial y La Roca Village(Santa Agnès de Malanyanes) abrirán sus puertas en su horario habitual durante la víspera de Sant Joan.

También abren en sus horarios habituales en la ciudad de Barcelona:

También abiertos y en horario habitual Maremàgnum (que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año) y Ànec Blau (Castelldefels), ambos abiertos los 365 días del año.

Centros comerciales de Tarragona

En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reus abre sus tiendas porque no es festivo, al igual que el Parc Central de Tarragona.

Centros comerciales de Girona

Los dos centros comerciales principales de Girona también abren este martes.

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Centro comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- también abrirán sus puertas hoy martes, ya que no es festivo en la ciudad.