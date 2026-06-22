Cuesta 24.000 euros y tiene tres habitaciones y porche: así es la casa prefabricada de madera que refleja el ‘boom’ del sector

Las casas prefabricadas han pasado en pocos años de ser una opción minoritaria a convertirse en una de las alternativas más buscadas por quienes buscan una vivienda más económica. En un contexto marcado por el aumento de los precios de compra, la dificultad de acceso a la vivienda y el interés por sistemas constructivos más rápidos, este tipo de inmuebles han ganado visibilidad en toda España.

Uno de los ejemplos que refleja esta tendencia es un modelo de vivienda prefabricada de madera comercializado por la empresa Hobycasa, cuyo precio anunciado ronda los 24.095 euros. La propuesta destaca por combinar una distribución propia de una vivienda convencional con un coste muy inferior al de una casa tradicional construida desde cero.

Según la información facilitada por la compañía, la vivienda cuenta con una superficie construida cercana a los 70 metros cuadrados, incluyendo un porche cubierto, y está diseñada para albergar a una familia o utilizarse como segunda residencia.

Casa prefabricada de madera con tres dormitorios y porche

El modelo dispone de una distribución sencilla y funcional:

Tres dormitorios .

. Un baño .

. Salón-comedor con cocina integrada .

. Porche cubierto de aproximadamente 9,5 metros cuadrados .

. Superficie construida cercana a los 70 metros cuadrados.

La estructura está fabricada en madera de abeto nórdico y el fabricante destaca la presencia de ventanas con doble acristalamiento y tratamientos de protección para la madera.

Planos de la casa prefabricada de madera sagunto, con tres dormitorios y extensión 70 metros cuadrados. / HOBYCASA

El precio anunciado es uno de los elementos que más llama la atención, aunque la propia empresa aclara que la cifra corresponde al kit de la vivienda y no a una casa terminada y lista para entrar a vivir.

Por ello, quienes estén interesados deben tener en cuenta que habitualmente es necesario añadir otros costes asociados, como la cimentación, el transporte, el montaje, las instalaciones eléctricas y de fontanería, así como los trámites urbanísticos que puedan resultar necesarios en cada municipio.

El interés sigue creciendo

El auge de este tipo de viviendas se ha intensificado desde la pandemia. Diversos estudios sectoriales y análisis publicados en los últimos años coinciden en señalar un aumento del interés por la construcción industrializada, impulsado por la búsqueda de soluciones más rápidas y eficientes.

Sin embargo, los expertos recuerdan que las casas prefabricadas siguen representando una parte reducida del mercado residencial español (apenas supone el 1%). Aunque la demanda ha aumentado de forma significativa, la construcción industrializada continúa teniendo un peso muy inferior al que registra en otros países europeos con mayor tradición en este modelo.

Aun así, la combinación de precios más contenidos, plazos de ejecución más cortos (el mercado inmobiliario español acumula un elevado déficit de viviendas) y una creciente preocupación por la eficiencia energética está contribuyendo a que cada vez más compradores contemplen esta opción.

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Modelos como esta vivienda de madera de tres dormitorios muestran cómo el sector busca abrirse paso en un mercado inmobiliario marcado por el encarecimiento de la vivienda tradicional y por la necesidad de encontrar alternativas capaces de adaptarse a nuevas formas de acceso a la vivienda.